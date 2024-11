«Einstein Telescope priorità nazionale» 

La ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ribadisce l’impegno per l’Isola e l'obiettivo di farne un'eccellenza per l’innovazione italiana. «Noi stiamo investendo moltissimo, abbiamo messo più di un miliardo di euro su un progetto super innovativo che dovremmo sviluppare in Sardegna e che si chiama Einstein Telescope, un telescopio che capta le onde gravitazionali e ha una ricaduta industriale straordinaria proprio sull'innovazione», ha ricordato la rappresentante del governo davanti all'assemblea di Confindustria Veneto Est, confermando «di credere in questa direzione: la leva è e deve essere la collaborazione competitiva tra imprese, università ed enti di ricerca. Negli enti di ricerca abbiamo dei ricercatori e degli studenti, non solo dei ricercatori, che sono fortissimi nel mondo: è importante non fare drenaggio di cervelli non rilasciarli all'estero senza farli tornare». Per Bernini, «spesso avere ricercatori in giro per il mondo è un valore aggiunto, l'importante è che ritornino: noi creiamo loro le condizioni per ritornare e si portino degli amici ricercatori stranieri a fare ricerca di qualità in Italia. Per realizzare ciò l'aiuto delle imprese è fondamentale».

