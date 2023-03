«Einstein Telescope, piano da sostenere con grande fermezza» 

«La Sardegna è il luogo ideale per ospitare progetti di alta tecnologia e ha le carte in regola per diventare area leader in Italia. Siamo sempre più intenzionati a continuare a sostenere attivamente, con decisione e fermezza, la candidatura di Lula a ospitare l’Einstein Telescope, forti dell’appoggio delle istituzioni, che hanno ascoltato gli appelli della Regione e ci sostengono pienamente, e soprattutto consapevoli delle caratteristiche del luogo che ne fanno il posto ideale. È per tutte queste ragioni che andiamo avanti senza temere la concorrenza». Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, che torna a evidenziare l’importanza del progetto «per la Sardegna, per l’Italia e per l’intera Europa». «Le caratteristiche della Sardegna – ha proseguito Solinas - rendono l’Isola la regione ottimale per la realizzazione di ET e il sito di Lula, in particolare. Partiranno da questa considerazione tutte le iniziative che la Regione sosterrà da ora in avanti per tenere alta l’attenzione sulla necessità di dare avvio al progetto nella nostra terra, a beneficio dell’Italia, certo, ma soprattutto della Sardegna e dei sardi che da questa straordinaria opportunità di sviluppo trarranno giovamento», ha concluso il presidente. A questo proposito, l’assessore regionale dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, ha confermato gli investimenti sulle infrastrutture, a iniziare dallo stanziamento di 500 mila euro per le strade interne del paese e 1,5 milioni per la Bitti-Sologo.

Il messaggio

Questo l’intervento che il presidente Solinas ha fatto pervenire al Consiglio comunale che si è tenuto ieri sera a Lula e che ha visto coinvolte le amministrazioni dei Comuni vicini, oltre i rappresentanti della politica regionale che hanno voluto portare un messaggio di solidarietà all’amministrazione di Lula guidata da Mario Calia e agli scienziati che lavorano al progetto scientifico, a seguito degli ultimi fatti di cronaca. «Non ci faremo intimidire da simili azioni» le parole del primo cittadino in apertura del Consiglio al quale hanno preso parte oltre i consiglieri di minoranza, anche Domenico D’urso, in rappresentanza degli scienziati che ha sottolineato: «Per noi è stato fondamentale sin dall’inizio cercare di coinvolgere le comunità, lo abbiamo fatto cominciando dalle scuole del territorio sin dal 2018, continuando con manifestazioni come La Notte dei Ricercatori». Al tavolo del Consiglio anche Alessandra Todde, deputato 5 Stelle, decisa più che mai sostenere il progetto scientifico: «Abbiamo iniziato il percorso dell’Einstein Telescope e non sarà certo questo atto a scoraggiare la via intrapresa, urge però un intervento immediato per mettere in sicurezza i laboratori».

Cultura e istruzione

Davide Muledda, sindaco di Oniferi, sottolinea: «Oggi ci troviamo davanti un bivio, l’unica direzione da prendere è quella della cultura, l’istruzione, le scienze e la ricerca, l’economia che creano i virtuosismi della crescita, segnando come punti cardini la ripartenza dell’Isola. Dobbiamo invertire la marcia, lavorare sulla consapevolezza che possiamo essere, non servi ma cittadini attivi con le risorse che abbiamo e che la scienza ci mette a disposizione». Elena Fancello consigliera regionale in forza al Psd’Az parla di piano di rinascita: «Questo è il vero piano di rinascita della Sardegna». Non ha dubbi Pietro Pittalis. deputato di Forza Italia: «Siamo qui per dare solidarietà alla comunità, queste azioni non prevarranno su un percorso già iniziato, la ministra Bernini, sarà in Sardegna la prossima settimana, a lei porteremo le istanze, chi ha compiuto questo gesto è condannato a essere un vigliacco».