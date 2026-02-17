Einstein Telescope motore d’impresa 

Sulle onde gravitazionali viaggiano opportunità di crescita per le piccole e medie imprese. Sardegna Ricerche lancia un bando da 4 milioni di euro per inserire le realtà produttive locali nella filiera dell’Einstein Telescope. L’obiettivo è trasformare le imprese del territorio nei fornitori ufficiali del più grande rivelatore di onde gravitazionali al mondo. In ballo ci sono contributi a fondo perduto tra 20mila e 200mila euro per coprire i costi di personale tecnico specializzato, acquisto di macchinari e consulenze avanzate.

Le risorse

Arriveranno grazie al bando, finanziato con fondi europei del Pr Fesr Sardegna 2021-2027. Due i percorsi: il cosiddetto K-Pro per innovare prodotti e processi attraverso tecnologie abilitanti (microelettronica, fotonica, materiali avanzati, nanotecnologie); l’Et-tech, dedicato allo sviluppo di soluzioni specifiche per le sfide tecniche dell'Einstein Telescope. Il bando è realizzato con il suppporto degli scienziati dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, in connessione con la Cabina di regia per Et in Sardegna. «Non ci limitiamo a finanziare l’acquisto di macchinari o servizi, ma stiamo costruendo l’infrastruttura immateriale del futuro della Sardegna», sostiene Carmen Atzori, dg di Sardegna Ricerche. «Vogliamo che le nostre imprese non siano spettatrici, ma protagoniste attive di questa rivoluzione, capaci di sviluppare tecnologie di frontiera che troveranno applicazione a Sos Enattos ma esportabili in tutto il mondo».

La Regione

Anche viale Trento credo molto in questa sfida. «Investire sull’innovazione è una scelta politica precisa: rafforzare le imprese sarde e accompagnarle verso filiere tecnologiche avanzate. Sosteniamo le aziende e le mettiamo nelle condizioni di crescere, specializzarsi e candidarsi a diventare partner tecnologici di una grande infrastruttura scientifica internazionale»: ne è convinto l’assessore regionale alla Programmazione, Giuseppe Meloni. «L’Einstein Telescope rappresenta un’occasione straordinaria per lo sviluppo della nostra isola e il suo ruolo nel mondo: è proprio con bandi di questo tipo che creiamo nuove opportunità di lavoro, valorizziamo i territori e li colleghiamo alle grandi reti tecnologiche globali».

Gli specialisti

«L’Einstein Telescope non è soltanto un grande progetto scientifico, ma un vero motore di innovazione», dice il direttore della sezione di Cagliari dell’Infn, Alessandro Cardini, «la sua realizzazione richiederà tecnologie d’avanguardia che apriranno nuove opportunità per l’intero sistema della ricerca e delle imprese. La Sardegna è protagonista di questa sfida, grazie alla candidatura dell’area di Sos Enattos. Siamo grati a Sardegna Ricerche e alla Regione per questo bando, che permetterà alle aziende sarde di contribuire direttamente a questa grande impresa scientifica e tecnologica».

«Favorevoli»

Plaude al progetto la Camera di commercio di Nuoro. «Accogliamo con favore - dice il presidente, Agostino Cicalò - il bando di Sardegna Ricerche: un’opportunità concreta per portare le Pmi sarde nella filiera dell’Einstein Telescope. Come Camera di commercio di Nuoro, partner della Cabina di Regia, sosterremo l’aggregazione tra imprese e la costruzione di reti capaci di trasformare l’innovazione in sviluppo, lavoro qualificato e competitività per il territorio».

Il 25 marzo segna la data in cui sarà possibile presentare le domande, possibili fino al 31 dicembre 2027, salvo esaurimento risorse.

