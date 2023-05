Einstein Telescope, Meloni in campo per la candidatura  

Lula contro Limburg, la Sardegna contro la ricca Euro-regione di Maas–Rhein (con un Pil pro capite di 44mila euro, il doppio rispetto all’Isola), al confine tra Olanda, Belgio e Germania, sponsorizzata dal potente vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans. Vista così la sfida sembra impari ma le caratteristiche del territorio e il buon nome della ricerca scientifica italiana potrebbero far pendere la bilancia dalla parte di Sos Enattos, «il luogo assolutamente ideale per realizzare l’opera», secondo Giorgio Parisi, premio Nobel che insieme al presidente del comitato tecnico scientifico Ettore Sequi lavora alla candidatura.

Il Governo ci mette la faccia. Prima con i ministri, ora direttamente la premier: sarà Giorgia Meloni a presentare la candidatura dell’Einstein Telescope di Sos Enattos, il progetto più ambizioso mai proposto nell’Isola. Il traguardo arriverà nel 2025 - quando è prevista la scelta definitiva del sito che ospiterà l’opera – ma spesso chi parte in anticipo è avvantaggiato: non a caso Palazzo Chigi sta lavorando per ufficializzare il piano, ormai pronto.

Il lancio

La data sul calendario era quella di oggi – appuntamento previsto all’Osservatorio Astronomico di Roma, a Monte Mario, dove si trova l’Istituto Nazionale di Astrofisica – ma la visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in Emilia Romagna ha costretto la presidenza del Consiglio dei ministri a rivedere i programmi. Il lancio della candidatura italiana è solo rinviato di qualche giorno.

Braccio di ferro

Lula contro Limburg, la Sardegna contro la ricca Euro-regione di Maas–Rhein (con un Pil pro capite di 44mila euro, il doppio rispetto all’Isola), al confine tra Olanda, Belgio e Germania, sponsorizzata dal potente vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans. Vista così la sfida sembra impari ma le caratteristiche del territorio e il buon nome della ricerca scientifica italiana potrebbero far pendere la bilancia dalla parte di Sos Enattos, «il luogo assolutamente ideale per realizzare l’opera», secondo Giorgio Parisi, premio Nobel che insieme al presidente del comitato tecnico scientifico Ettore Sequi lavora alla candidatura.

Gli investimenti

In cosa consiste il progetto? L’Et sarà un osservatorio sotterraneo, installato all’interno di un lunghissimo tunnel che segue un percorso triangolare – circa 10 chilometri per ogni lato – , realizzato a 200 metri di profondità.

All’interno di questo mega laboratorio verranno eseguite misurazioni di altissima precisione: non devono esserci rumori di origine naturale (attività sismiche) o umana (produzioni industriali, trasporti). Per realizzare l’opera sono stati preventivati nove anni di lavori.

L’investimento della Regione sarà di 300 milioni di euro, a fronte di un costo di realizzazione totale di 1,7 miliardi a cui contribuiranno anche le casse nazionali e soprattutto quelle europee, visto che il piano rientra tra quelli finanziati dal Pnrr. La ricaduta economica del progetto andrà però ben oltre queste cifre. L’effetto complessivo è stimato tra i 4 e i 6 miliardi miliardi di euro, in grado di sollevare il Pil sardo di diversi punti.

Le voci

«L’Einstein Telescope può far conquistare alla Sardegna un ruolo di assoluto rilievo in campo scientifico e tecnologico; avrebbe inoltre, un’importante ricaduta dal punto di vista occupazionale ed economico», dice il deputato della Lega Dario Giagoni. «Noi resteremo vigili durante la realizzazione di quest’opera, sino al taglio del nastro, per far sì che tutto vada nel migliore dei modi per i sardi e la Sardegna».

Ma, avvertono i parlamentari del Pd Silvio Lai e Marco Meloni, «il progetto è ad un bivio. Il tempo delle chiacchiere è finito: o la candidatura italiana diventa concreta con finanziamenti dedicati da parte del Governo Italiano oppure prevarranno le altre candidature», spiegano i dem, «in Olanda ci sono già laboratori operativi con ricercatori impegnati a supporto e oltre 800 milioni di euro, il land sassone ha impegnato già milioni di euro, in Italia occorre implementare rapidamente ciò che c’è».

