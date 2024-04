Einstein telescope, incontro con Guiso 

Nuova iniziativa, oggi alle 18 all’Exmà, sull’Einstein telescope. Il titolo dell’incontro con Luigi Guiso dell’Einaudi Institute for Economics and Finance, moderato da Francesca Dordei dell’Istituto nazionale di fisica nucleare di Cagliari, è “L'Einstein telecope e l’impatto economico-sociale sul territorio”.

Guiso, consulente economico del Comitato tecnico scientifico per la candidatura italiana ad ospitare l’Einstein telescope, presieduta dal premio Nobel Giorgio Parisi, parlerà dell’impatto economico sociale dell’infrastruttura, che non si caratterizza solo per la sua valenza scientifica ma anche per i rilevanti aspetti socio- economici. Si stima che costruirla costerà 2 miliardi di euro ma l’indotto economico correlato alla costruzione è di 6 miliardi. Inoltre saranno necessari adeguamenti delle infrastrutture con impatti rilevanti su mobilità, trasporti e reti tecnologiche, benessere sociale, ambiente e paesaggio.

Il ciclo di incontri “Da Archimede a Einstein Telescope, Scienza e territorio”, organizzato nell’ambito della mostra “Archimede: le invenzioni che hanno cambiato il mondo”, visitabile all’Exma, rappresenta un’occasione di approfondimento per comprendere non solo l’importante iniziativa ma anche gli studi di fisica e astrofisica correlati: dalle onde gravitazionali all’Astronomia multimessaggera.

Il ciclo prosegue martedì 23 aprile, sempre alle 18, con “Montare insieme luce e suono. L’Astronomia multimessaggera, l'Einstein telecope e il Sardiania radio telescope corrono insieme”. Interverranno Andrea Possenti dell’Istituto nazionale di astrofisica di Cagliari e Pia Astone (Istituto nazionale di astrofisica di Roma). Modera Alberto Masoni.

