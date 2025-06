Einstein Telescope in mostra a Bologna 

Un po' di Lula a Bologna, in una delle più importanti città italiane si parla di Einstein Telescope. Ieri si è conclusa la mostra "Einstein Telescope: uno sguardo all’universo profondo" a Palazzo d'Accursio, uno dei numerosi appuntamenti volti a diffondere l'importanza dell'ambizioso progetto. Dal 26 al 30 maggio la comunità internazionale di ET si è riunita a Bologna per il suo 15esimo Simposio annuale, con oltre 300 ricercatori provenienti da tutto il mondo. L’evento, co-organizzato da dipartimento di fisica e astronomia “Augusto Righi” dell’Università di Bologna, dall’Infn dall’Inaf e dall’Ingv ha rappresentato un’occasione per discutere gli sviluppi del progetto. Tra presentazioni, sessioni, studi in corso sulla caratterizzazione geologica del sito di Sos Enattos a Lula e aggiornamenti, si sono svolte anche iniziative per il pubblico.

Dal 26 maggio sino a ieri, la mostra ha rappresentato tassello importante per bolognesi e visitatori che attraverso dei pannelli espositivi carichi di testi e immagini hanno viaggiato dalla relatività generale di Einstein sino alle onde gravitazionali e Sos Enattos. Pochi giorni dopo l'inaugurazione della mostra, il 29 maggio, al Cinema Modernissimo si è tenuta la conferenza spettacolo "L'Universo sottoterra. Einstein Telescope Sardegna" tra scienza, arte e territorio. «Parallelamente al programma scientifico - dice la presidente del Consiglio comunale di Bologna Maria Caterina Manca - sono state organizzate diverse iniziative per coinvolgere la cittadinanza e promuovere la cultura scientifica. La mostra nella Maniga Lunga di Palazzo d'Accursio ha offerto un percorso espositivo completo, fino appunto alle prospettive future dell’osservazione delle onde gravitazionali».

