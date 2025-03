Einstein Telescope, imprenditori stregati dal grande sogno 

«Il sito di Sos Enattos può rappresentare la nostra Silicon Valley», ha esordito la governatrice Alessandra Todde, davanti a una platea di amministratori e soprattutto imprenditori. Ieri mattina la corsa ad Einstein Telescope ha ripreso vigore, dalla sala conferenze della Camera di commercio di Nuoro. Ha acquisito concretezza. Le imprese hanno risposto all’appello lanciato da Sardegna Ricerche e Istituto nazionale di fisica nucleare. «Abbiamo presentato una proposta che punta a riutilizzare il materiale estrattivo che potrebbe arrivare dalla realizzazione di Et», afferma Giovanni Soro, una vita tra cave e granito nella sua Buddusò. «Stiamo parlando di 4 milioni e 800 mila metri cubi. Noi imprenditori siamo convinti della grande opportunità».

Nuovi scenari

Il dibattito si è acceso, attorno a quell’enorme osservatorio di onde gravitazionali che potrebbe stravolgere il futuro non solo delle zone interne ma di un’intera regione. In tanti hanno raccolto l’avviso pubblico di Sardegna Ricerche. Quell’invito, sorta di esortazione, alle imprese brillanti e ambiziose. Sì, un assist per iniziare a ragionare su un domani colmo di spunti e risorse da afferrare sfruttando il vento favorevole di Einstein Telescope. «Fino al 30 aprile 2025 sarà possibile presentare manifestazioni di interesse da parte di tutte le imprese interessate a realizzare attività di ricerca o sviluppo di soluzioni innovative riconducibili agli ambiti tecnologici delle Key Enabling Technologies e applicabili al progetto Einstein Telescope», si legge nel sito di Sardegna Ricerche. Ieri mattina dalle aziende isolane sono arrivati i primi confortanti scossoni. «Abbiamo già avanzato diversi progetti per quanto riguarda la ricerca», dichiara il nuorese Enrico Burrai, «la nostra società si occupa già di tecnologie abilitanti al 5G, applicate alle reti terrestri e non. Abbiamo la voglia di inviare un progetto strutturato a Sardegna Ricerche, legato a Et. Intanto, il personale lo abbiamo già messo in campo, proprio allo scopo. Il nostro futuro è qui».

Gli studiosi

Da una parte Sardegna Ricerche, con la direttrice generale Carmen Atzori e Mara Mangia. Dall’altra l’Istituto nazionale di fisica nucleare. La mattinata nuorese ha offerto parecchi spunti di riflessione e ribadito una certezza: «In Sardegna abbiamo il miglior sito possibile per ospitare questa infrastruttura che rappresenta una grande sfida scientifica, tecnologica e di impatto sociale», dice Michele Punturo, coordinatore internazionale scientifico del progetto Einstein Telescope. «Ci sono tanti settori che le imprese sarde possono cogliere e sfruttare, dalla tecnologia alla logistica. Et è un sogno di lunga data. Quest’anno vogliamo completare la sua progettazione, mentre il prossimo dovremmo essere pronti a scegliere il luogo esatto per la sua realizzazione».

La Regione

«Siamo consapevoli che Et rappresenti un’occasione unica per l’economia dell’intera Sardegna», ribadisce l’assessore regionale della Programmazione, Giuseppe Meloni. «Abbiamo il dovere di sostenere il percorso intrapreso. Oltre ai 350 milioni già stanziati (più i 950 milioni destinati dal Governo, ndr), abbiamo anche cofinanziato la nascita del centro ricerche Et-SunLab e siamo pronti a compiere ogni sforzo necessario per sostenere il tessuto produttivo sardo». L’Isola si mobilita per un obiettivo condiviso. «Il consiglio direttivo dell’Asel ha approvato la sottoscrizione dell’accordo per promuovere la candidatura di Einstein Telescope a Sos Enattos, nel Comune di Lula», fanno sapere dall’Associazione sarda enti locali.

Ancora Et

Oggi a Nuoro, nell’auditorium dell’Isre, la governatrice Alessandra Todde e i sindaci firmeranno l’accordo di programma su Et. Nel pomeriggio, a Sos Enattos, sarà invece presentato il nuovo centro ricerche Et-SunLab. Intanto, Einstein Telescope incontra la lingua sarda. L’Infn ha comunicato alla Regione l’intenzione di usufruire di un supporto per produrre testi in limba, per costruire la nuova sezione del sito istituzionale.

RIPRODUZIONE RISERVATA