Einstein Telescope, il Tar boccia l’assalto eolico 

Più che una sentenza è un epitaffio: «il “territorio”, nella sua veste culturale ed identitaria, assume la connotazione di “paesaggio”, evocativo di altri valori costituzionali e di altri interessi da comporre». Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna sull’assalto eolico all’Isola scolpisce un nuovo duro colpo contro le multinazionali del vento, tutte pronte a calpestare beni archeologici e paesaggistici, radere al suolo querce e ginepri. Sono i Giudici di piazza del Carmine, sede cagliaritana del Tar Sardegna, a dettare le priorità costituzionali in tema di ambiente.

Ambiente, valore ampio

La sintesi della nuova sentenza è senza appello: è vero che l’implementazione degli impianti di energia da fonte rinnovabile si pone in una chiara logica di tutela ambientale, ma limitare la nozione giuridica dell’ambiente a favore dei soli impianti eolici e solari è un errore madornale. Il dispositivo finale che chiude le porte in faccia ai signori del vento è di ieri a fine serata, con una sentenza articolata che segna l’ennesima bocciatura per un progetto eolico in terra di Barbagia. Ad opporsi al parere contrario della Regione e del Ministero dell’Ambiente era stata la “Wpd Piano d’Ertilia S.r.l”, una società a trazione tedesca che mirava a conficcare sui crinali intorno a Bitti, a ridosso della miniera di Sos Enattos, a Lula, ben 15 turbine eoliche della potenza di 4,2 megawatt ciascuna, alte sino a 230 metri.

Tedeschi sconfitti

Il ricorso presentato dai tedeschi al Tar mirava ad annullare i pareri contrari espressi a tutti i livelli, sia statale che regionale, su quell’ennesimo assalto in un’area sensibile non solo per il grande valore paesaggistico ed archeologico, ma anche per il grande progetto scientifico dell’Einstein Telescope che si punta a realizzare nel silenzio cosmico delle viscere della miniera di Lula.

Il “vulnus” di Draghi

Pareri contrari puntualmente argomentati, con un unico punto debole, l’approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, sempre in quelle aree, dell’assalto eolico nell’altopiano di “Gomoretta” da parte degli spagnoli della Siemens-Gamesa. Il blitz del Governo Draghi, che aveva ribaltato d’imperio i veti espressi dal Ministero della Cultura e Regione, era diventato l’appiglio dei tedeschi per invocare la presunta “discriminazione” messa in atto dai vari enti nei confronti del loro progetto. I Giudici del Tar, però, non hanno perso troppo tempo: «Deve peraltro rilevarsi, in ogni caso, che il provvedimento di compatibilità ambientale rilasciato in favore del parco eolico “Gomoretta” dal Consiglio dei Ministri è stato annullato da questo Tribunale con sentenza n. 814/2022». Come dire, il Consiglio dei Ministri in quell’occasione aveva preso un abbaglio, ma il Tar Sardegna, mostrando un’autorevolezza non comune, aveva ripristinato la legalità bocciando con una sentenza “storica” sia quel progetto che la stessa autorizzazione del Governo.

Sentenza miliare

Una sentenza, quella firmata da Marco Lensi, Presidente, Antonio Plaisant, Consigliere e Gabriele Serra, Referendario, Estensore, che segna una nuova pietra miliare della giurisprudenza in materia di impianti eolici in Sardegna e non solo. Il concetto chiave del Tribunale sardo è chiaro come pochi: «le effettive semplificazioni introdotte dalla precitata normativa nazionale con l’obiettivo di “accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030/2050” non hanno affatto comportato l’affermazione che la tutela dei valori culturali e paesaggistici assume rispetto a tale interesse “ valore recessivo" , restando la loro tutela affidata alle valutazioni – connotate da margini di discrezionalità tecnica pressoché insindacabili dal giudice amministrativo – degli organi competenti”».

Smania eolica

Come dire, nessuno può pensare che la “smania” eolica possa calpestare i valori universali del paesaggio, dell’ambiente, della loro tutela e valorizzazione. Il Tar Sardegna ripristina, dunque, la scala gerarchica non solo costituzionale ma anche valoriale dell’ambiente nel significato più ampio, tanto da costituire un orientamento giurisprudenziale rilevante anche nel diritto amministrativo. Per l’Avvocatura regionale, guidata dall’Avvocato generale Mattia Pani e dai colleghi Andrea Secchi e Giovanni Parisi, è un ennesimo successo sull’assalto eolico alla Sardegna. La nuova sentenza del Tar è, infatti, un caposaldo autorevole per la difesa dell’Isola da speculazioni ambientali e paesaggistiche. Un precedente illuminato, decisivo per il futuro.

