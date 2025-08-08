Einstein Telescope, gli studi sull’acqua 

Per realizzare l’Einstein Telescope posizionando l’interferometro tra 100 e 500 metri di profondità gli esperti hanno portato avanti delle ricerche sul rumore, compreso quello dell’acqua che potrebbe essere fonte di disturbo per gli scienziati.

L’area a nord di Sos Enattos è stata esplorata con varie tecniche. Una ricerca transdisciplinare, coordinata dai ricercatori dell’università di Sassari, ha coinvolto l’Istituto nazionale di fisica nucleare e quello di geofisica e vulcanologia, ed è stata pubblicata di recente su Tectonophysics.

«Dal punto di vista idrogeologico, la presenza d’acqua è risultata solo superficiale: non abbiamo trovato falde profonde significative che possano interferire con la costruzione delle caverne sotterranee», ha riferito Domenico D’Urso, docente dell’ateneo di Sassari e responsabile scientifico di Et Italia. «Tutto ciò conferma la bontà del sito in termini di qualità geologica e quindi della capacità di ospitare l’infrastruttura senza aspettarci grandi problemi», ha aggiunto. «Il rumore di fondo è talmente basso che il rischio era quello di misurare il rumore prodotto dagli strumenti stessi», ha concluso.

Questa fase fa parte dello studio di pre-fattibilità. Sono in corso analisi geologiche e geofisiche su 12 nuovi sondaggi profondi anche fino a 500 metri di profondità. Sono previste nuove campagne di misura lungo i tracciati previsti dall’Einstein che dall’ex miniera di Sos Enattos a Lula raggiunge i territori di Bitti e Onanì. La tutela della risorsa idrica è molto sentita dai residenti, come è emerso in un recente incontro a Bitti.

