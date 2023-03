«Einstein Telescope chance imperdibile» Bernini oggi a Lula  

Appena il dossier messo a punto dagli esperti sarà chiuso (oltre a Parisi ci lavorano fisici come Fernando Ferroni, Marica Branchesi, il presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare Antonio Zoccoli e l’ambasciatore Ettore Sequi, segretario generale del ministero degli Esteri), sarà la premier Giorgia Meloni a proporre Lula all’Europa per questo enorme investimento scientifico, economico, occupazionale e sociale da due miliardi di euro.

La ministra Bernini ha appena nominato il comitato tecnico-scientifico (guidato dal Nobel per la Fisica Giorgio Parisi) che deve predisporre la documentazione a sostegno dell’infrastruttura. La Sardegna se la gioca con il Meuse-Rhin una zona tra Olanda e Belgio, che però difetta di due elementi fondamentali: la non sismicità e, soprattutto, l’isolamento e il silenzio.

«L’Einstein Telescope è un’occasione imperdibile per il nostro Paese e per la ricerca. Il Governo crede molto nel progetto e stiamo lavorando tutti insieme per sostenere la candidatura italiana. Abbiamo le eccellenze, abbiamo l’area dell’ex miniera di Sos Enattos, perfetta per ospitare il telescopio di onde gravitazionali più grande al mondo. Abbiamo tutte le carte, ora sta a noi giocare bene questa partita». Così nei giorni scorsi la ministra dell’Università e la Ricerca Anna Maria Bernini, che oggi pomeriggio – insieme con il presidente della Regione Christian Solinas – sarà a Lula per visitare il sito nel quale dovrebbe nascere il Telescopio.

La visita

Oggi alle 16.30 a Sos Enattos, il presidente Solinas illustrerà il progetto – «occasione di rilancio straordinaria per l’Isola, la cui realizzazione deve diventare la battaglia di tutti» – e farà visitare la miniera alla ministra.

Le Università

Anna Maria Bernini stamattina sarà all’Università di Cagliari per partecipare all’inaugurazione del 402° anno accademico. L’appuntamento è alle 11 nell’Aula magna di Ingegneria e Architettura, che ha sede in via Marengo. In programma, oltre al suo intervento, la relazione del rettore Francesco Mola, una prolusione del professore emerito di Diritto costituzionale Pietro Ciarlo su “Attualità e attuazione della Costituzione”, e un’altra del presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia Cosimo Ceccuti, che parlerà della “ Costituzione presidio di libertà”.

In seguito, previste le esibizioni del coro del Conservatorio di Cagliari G.P. da Palestrina e del coro dell'Università Cruc-Muse.

Domani la ministra andrà a Sassari per l’inaugurazione del 461° anno accademico. La cerimonia comincerà alle 11 nell’Aula magna della sede centrale, e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito internet dell’Università.

Dopo i saluti del rettore Gavino Mariotti e del presidente della Regione Christian Solinas, in programma l’intervento della ministra, poi quelli del rappresentante degli studenti, Paolo Delogu, e del responsabile dell'Ufficio stipendi e adempimenti fiscali, Franco Filigheddu.

Seguirà la lectio magistralis del direttore del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese, intitolata “Il mercato del credito al servizio del territorio e analisi del contesto di riferimento».

Per chiudere, le esibizioni dei Tenores di Bitti e del coro dell'Università di Sassari, diretto dal maestro Fabio Fresi.

