Einstein Telescope, cabina di regia e fondi Fesr  

«L'incontro di Nuoro ha un significato particolare: siamo nella patria dell'Einstein Telescope, e uno dei settori chiave tra le tre priorità del Fesr trova qui una sua dimensione strategica». Lo ha dichiarato l'assessore della Programmazione, Giuseppe Meloni alla Camera di Commercio del capoluogo barbaricino all’incontro, quinta tappa degli otto promossi da Sardegna Ricerche per il Programma Fesr Sardegna 2021-2027. Il Piano prevede un investimento di 157 milioni di euro per sostenere la crescita dell'ecosistema dell'innovazione nell'isola. «La costruzione di un ecosistema locale dell'innovazione forte, collaborativo e dinamico - ha detto l'assessore - è una condizione essenziale per accogliere e valorizzare nuove sfide, tra cui quella dell'Einstein Telescope».

Struttura organizzativa

Intanto si completa la struttura organizzativa a sostegno della candidatura dell'ex sito minerario di Sos Enattos di Lula a ospitare l'Einstein Telescope. La Giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha dato il via libera all'istituzione della Cabina di regia Einstein Telescope Sos Enattos, dando così attuazione alla delibera approvata il 23 ottobre scorso.

Presidente in campo

L'organismo sarà coordinato dalla presidente e sarà composto dagli assessori della Programmazione, degli Affari generali, degli Enti Locali, dell'Industria, dei Lavori Pubblici, del Lavoro, dai sindaci dell'Area progetto (Lula, Bitti, Onanì, Orune) e dal sindaco di Nuoro. «Il progetto Einstein Telescope - afferma la presidente Todde - è tra le priorità delle azioni programmatiche dell'amministrazione regionale, per questo è necessaria l'organizzazione di una governance multilivello interna per il rafforzamento della candidatura». La cabina di regia svolgerà infatti un'azione di coordinamento, per accompagnare e gestire, sia dal punto di vista politico che tecnico, le attività a supporto della candidatura di Sos Enattos, l'orientamento delle risorse e la definizione delle policy. Di volta in volta, potrà coinvolgere ulteriori assessorati, Enti e Agenzie regionali, direttamente interessati dal particolare tema trattato.

