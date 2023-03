Einstein Telescope, Bernini a Sos Enattos 

La ministra Anna Maria Bernini sarà lunedì pomeriggio a Lula in visita alla ex miniera di Sos Enattos, il sito candidato per l’Italia a ospitare l’Einstein Telescope, l’osservatorio per le onde gravitazionali. Con l’esponente del Governo, il presidente della Regione Christian Solinas. «Un’occasione anche per ringraziare di persona la ministra Bernini per la passione e l’impegno con cui sta sostenendo la candidatura di Lula», dice il sindaco Mario Calia. Sarà poi il presidente Solinas a illustrare il progetto di respiro internazionale che vede candidata l’Italia. Un progetto richiamato ieri durante i lavori del Congresso nazionale della Cgil che si sta svolgendo in questi giorni a Rimini. «Voglio parlarvi di una ciminiera e di una miniera», ha detto il segretario generale Fausto Durante rivolto ai 986 delegati, raccontando prima la vertenza degli operai della Portovesme e poi la sfida e le opportunità del progetto di Sos Enattos per l’Isola e per il Paese.

Il concorrente

«Un’occasione imperdibile», ha sottolineato la ministra dell’Università e della Ricerca. «In Sardegna potrebbe sorgere una sorta di piccolo Cern italiano, un centro che diventerebbe punto di riferimento per la ricerca scientifica internazionale. Il Governo crede nella candidatura del nostro Paese: abbiamo le eccellenze, abbiamo l’area dell’ex miniera di Sos Enattos che è perfetta per ospitare il telescopio di onde gravitazionali più grande al mondo. Abbiamo tutte le carte, ora sta a noi giocare bene questa partita con i Paesi Bassi, i nostri competitor». L’altra candidatura, infatti, arriva da Limburg, Olanda. È stata l'Italia, fra il 2007 e il 2009, a proporre per prima l’idea di costruire l'Einstein Telescope, e la Sardegna ha il vantaggio di essere fra le trenta zone meno sismiche del mondo.

L’eccellenza scientifica

L’Olanda non può giocarsi carte fondamentali che l’Italia invece possiede. Prima di tutto, ha sottolineato Anna Maria Bernini, «l’eccellenza. Penso a tutti i ricercatori italiani che portano in alto il nome del nostro Paese. Possiamo vantare una lunga tradizione che ha portato già alla realizzazione di infrastrutture come i laboratori sotterranei del Gran Sasso o alla installazione in Toscana del rilevatore Virgo, finora l’unico laboratorio in Europa per lo studio delle onde gravitazionali». Resta il punto interrogativo sul progetto di un parco eolico, e il rischio paventato che finisca per mettere fuori gioco l’Isola (e l’Italia). «Dobbiamo dare massima importanza agli studi scientifici dell’Istituto nazionale di fisica nucleare per garantire la realizzazione dell’infrastruttura», ha detto Bernini.