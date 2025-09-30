Einstein Telescope, al via lo sprint finale 

Circa trecentottanta milioni di euro già stanziati dalla Regione per l’Einstein Telescope. Svariate iniziative a supporto della candidatura della Sardegna a ospitare il progetto. Tra le altre, l’accordo di cooperazione scientifica sottoscritto con la Spagna nel 2024, la creazione dell’Unità di progetto, l’accordo di programma siglato con i partner istituzionali e territoriali, la creazione del Comitato promotore con università ed enti di ricerca, la promozione internazionale all’Expo di Osaka, la decisione di aprire un Infopoint a Lula e e uno spazio espositivo scientifico a Nuoro. Sono le iniziative messe in campo dalla Regione e raccontate ieri alla prima riunione della Cabina di regia su ET, presente la governatrice Alessandra Todde. Dei 380 milioni, 350 quale quota di compartecipazione con il ministero dell’Università, 20 per interventi che riguarderanno la ristrutturazione della Diga Minghetti, necessaria per migliorare la gestione delle risorse idriche della zona, e l’adeguamento della strada di accesso al Centro Ricerche ET SUnLab, a sua volta cofinanziato dalla Regione con altri 10 milioni, che sarà reali. «Stiamo lavorando alla possibilità di allargare la partecipazione al progetto alla Sassonia e parallelamente continuiamo a costruire il percorso con atti e risorse concrete», ha detto Todde aprendo i lavori, «al di là dell’esito, che sarà deciso nel 2026, ci sono già numerose iniziative concrete che stanno procedendo sul territorio, oggi intendiamo definire un metodo di lavoro, condividere informazioni e assicurare che tutti siano consapevoli delle ricadute e delle azioni necessarie per massimizzare questa opportunità nei diversi territori. È importante mettere in comune ciò che è già in corso: i progetti programmati, il loro stato di avanzamento e le prospettive di sviluppo».

Una chance importante

Un dato emerso ieri – si legge in una nota dell’amministrazione – è che il progetto Einstein Telescope non riguarda solo il sito di Sos Enattos, a Lula, candidato ad ospitarlo, ma rappresenta un’opportunità per lo sviluppo futuro dell’intera isola. Alla riunione erano presenti sindacati e associazioni di imprenditori, il sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e l’assessora alla Pianificazione territoriale a Sassari, Maria Francesca Fantato.

