«Einstein Telescope, abbiamo le carte giuste per vincere la sfida» 

«Il destino è in parte scritto, e in parte lo stiamo scrivendo adesso. L’obiettivo è quello di avere a fine 2025 un progetto cantierabile da presentare al comitato decisore. Quello che conta è far capire a ogni cittadino sardo quali ricadute avrà questo progetto nel centro dell’Isola e in tutta la regione», dice la governatrice Alessandra Todde, che ieri ha augurato un buon lavoro agli scienziati riuniti a Cagliari in nome dell’Einstein Telescope, per il primo dei tre giorni di incontri, il workshop “ET in Italia: scienza e tecnologia per la candidatura”.

Il punto

Si sono dati appuntamento per fare il punto sullo stato del progetto, sia dal punto di vista del piano di studi, sia scientifico e organizzativo, gli esperti che stanno lavorando per raggiungere un traguardo enorme: realizzare a Lula il rivelatore di onde gravitazionali di terza generazione, un’opera di impatto mondiale che sarà in grado di osservare un volume di universo almeno mille volte maggiore rispetto agli attuali strumenti in attività (gli interferometri Ligo negli Stati Uniti e Virgo in Italia).

In attesa di sapere se porteremo a casa il risultato (la decisione del board europeo arriverà tra fine 2026 e inizio 2027) «a Sos Enattos nasce il primo seme di ET in Sardegna», spiega Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell’Infn, «SUnLab, un Centro di ricerca di altissimo livello, finanziato con 10 milioni dalla Regione e altri 10 dall’Istituto nazionale di fisica nucleare, e da quelli di astrofisica e di geofisica e vulcanologia. Sarà costruito un nuovo edificio al posto del capannone ex Ri.mi.sa., dove un tempo si lavoravano i graniti. Ospiterà attività di ricerca e sviluppo per l’Einstein Telescope ed esperimenti di fisica a basso rumore, oltre a un osservatorio geofisico per lo studio della geodinamica del Tirreno e delle strutture interne della Terra. La struttura diventerà anche un centro di riferimento per progetti di divulgazione rivolti alle scuole e di formazione professionale». Si prevede l’avvio dei lavori nel 2025 e il completamento entro il 2026.

L’opportunità

«Abbiamo le carte in regola per diventare la casa dell’Einstein Telescope», aggiunge la presidente Todde, «il nostro impegno è chiaro: vogliamo che la Sardegna sia non sia solo un luogo in cui fare ricerca, ma un punto di riferimento per l’innovazione scientifica e tecnologica. Ma la sfida dell’Einstein Telescope non è solo scientifica: è un’opportunità per trasformare l’Isola, migliorando servizi, trasporti, formazione e istruzione. Con amarezza constatiamo che ogni anno cinquemila giovani lasciano la nostra regione, che l’Isola diventa sempre più vecchia. Ebbene, questa è l’occasione per invertire la tendenza».

Ancora: «Questo progetto è fortemente sostenuto oltre che dalla Regione, dal Governo e da un Comitato promotore internazionale, di cui fanno parte anche il premio Nobel Giorgio Parisi e l’ambasciatore Ettore Sequi. Una collaborazione così non si era mai vista in precedenza, siamo determinatissimi, ci sono già un miliardo e mezzo di euro stanziati, e non ci risulta che il nostro “concorrente”, l’Olanda, si sia impegnato allo stesso modo».

La cabina di regia

Raffaele Marras, consulente della Regione, spiega che «è stata data una una svolta all'organizzazione del sostegno alla candidatura, con un’assidua azione di coordinamento, partita con la costituzione del Comitato promotore, in cui ci sono le istituzioni, gli enti di ricerca e le Università di Cagliari e Sassari».

