Einstein Telescope: a spasso tra i grandi misteri dell’universo 

"Einstein Telescope. In ascolto dell'universo": è la mostra che si terrà dal 7 dicembre al 6 gennaio nel centro polifunzionale di via Roma a Nuoro. Dalle onde gravitazionali ai buchi neri, dalle stelle di neutroni alla materia oscura, la mostra guida i visitatori alla scoperta di uno dei più importanti progetti di ricerca europei dei prossimi decenni. L'iniziativa è organizzata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, Orientare srl, Rosas1945 eventi, con il patrocinio del Comune di Nuoro e il supporto del Banco di Sardegna, Florgarden, Vigilanza La Nuorese, Sirius, #EtinItalia e Progetto Einstein.

«Il progetto Einstein Telescope vede la Sardegna candidata a ospitare la grande infrastruttura di ricerca nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos, in provincia di Nuoro - dicono gli organizzatori - Il percorso espositivo propone diverse macro aree tematiche che vanno dalla relatività generale di Einstein alle onde gravitazionali». Fabio Rosas di Rosas1945 eventi dice: «È un nostro impegno per il territorio e per la Sardegna. Perché in quest'occasione vogliamo fare il punto, capire a che punto siamo arrivati per Einstein Telescope, che porterebbe un beneficio enorme. Vogliamo che i paesi e le città possano godere di questa iniziativa». La mostra è visitabile i martedì, giovedì, venerdì e domenica. Ingresso libero. (g. pit.)

