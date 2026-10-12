Einstein, ricercatori a Mamone 

Il 14 e 15 ottobre i ricercatori dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia torneranno nella colonia penale di Mamone per concludere la prima fase delle indagini geofisiche avviate a marzo. I ricercatori lavoreranno insieme ai detenuti che in primavera avevano contribuito all’installazione degli strumenti sul campo. Le attività saranno articolate su due fronti.

Le ricerche

Le sedici stazioni sismiche installate a marzo, che per sei mesi hanno registrato in continuo il rumore di fondo del sottosuolo sardo, verranno rimosse, avendo completato il loro compito. I dati raccolti permetteranno di identificare le principali sorgenti di disturbo sismico dell’area. La stazione magnetica e magnetotellurica rimarrà invece attiva: l’elevata qualità dei dati elettromagnetici ne ha motivato il mantenimento. In vista dell’inverno, si procederà al consolidamento dell’installazione, per garantire la continuità delle misure. Le indagini, coordinate dal Centro di caratterizzazione geofisica per Einstein Telescope e iniziate nell’ambito del progetto Meet, concluso di recente, hanno l’obiettivo di documentare il silenzio geofisico dell’area di Sos Enattos candidata a ospitare l’Einstein. Le campagne di misure geofisiche sono il frutto della collaborazione tra Ingv, ministero della Giustizia e Agenzia del Demanio. La direzione della casa di reclusione e la polizia penitenziaria danno supporto logistico e operativo.

Il progetto

Quale sarà la forma definitiva che il rilevatore di onde gravitazionali avrà? A questo interrogativo hanno cercato di dare una risposta 200 esperti di oltre 20 istituzioni di ricerca, coordinati dall’Einstein Telescope Organisation. Il rapporto è stato consegnato il 7 ottobre al Comitato dei rappresentanti governativi di ET, incaricato di coordinare i rapporti tra i governi dei Paesi coinvolti e le agenzie finanziatrici. Il Geometry Comparison Report mette a confronto due possibili geometrie.

La valutazione

Il documento fornisce una valutazione indipendente rispetto ai siti candidati e analizza le possibili configurazioni del rilevatore: una di forma triangolare da realizzare in un unico sito, con lati di 10 km, e due a forma di L con bracci lunghi 15 km da costruire in siti diversi, distanti almeno 1200 km, ne studia il valore scientifico aggiunto, i costi, analizza i rischi, la governance e l’impatto socio-economico. Per l’ambito scientifico la geometria a due L sarebbe più vantaggiosa. Il rapporto suggerisce che i costi per la configurazione triangolare risulterebbero più elevati. Per Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale fisica nucleare, si tratta di un documento fondamentale. (m. d.)

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