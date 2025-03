Einstein, gli scienziati fanno appello alle imprese 

Sardegna Ricerche e Istituto nazionale di fisica nucleare organizzano, il 19 marzo, ore 10.30, nella Camera di commercio, un incontro sull’Einstein Telescope. «Serve l’aiuto di tutti per poter cogliere questa grande opportunità - dice Alessandro Cardini, direttore della sezione di Cagliari dell’Infn -. Alle imprese dico: fatevi avanti per cercare nuovi stimoli e occasioni, anche grazie a questo avviso». Mercoledì, dopo una sessione tecnica curata dall’Infn, sarà illustrato l’avviso pubblico di Sardegna Ricerche. Nel pomeriggio interventi istituzionali e approfondimenti tecnici, a cura di esperti dell’Infn. L’iniziativa è rivolta a ricercatori, imprese e stakeholder interessati a esplorare le opportunità. Dopo gli interventi di Alessandra Todde, presidente della Regione, Giuseppe Meloni, assessore alla Programmazione, e Alessandro Cardini, interverranno Giovanni Bisoffi, coordinatore del “Team for Einstein Telescope in Italy”, Michele Punturo, responsabile internazionale del “Progetto Einstein Telescope”, Gaetano Schillaci, responsabile per l’esecuzione dello studio di fattibilità dell’infrastruttura di Et e Mara Mangia di Sardegna Ricerche presenterà l’avviso per le imprese che fino al 30 aprile possono presentare manifestazioni di interesse.

