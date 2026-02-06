Einstein, fondi per quattro paesi 

Il progetto dell’Einstein porta i primi fondi nei quattro paesi dell’area, ovvero Lula, Bitti, Onanì e Orune. La Regione stanzia 7 milioni e 400 mila euro con la legge finanziaria. Serviranno per dare un nuovo look ai centri storici abbandonati, a interventi di rigenerazione urbana e sugli edifici privati che saranno concessi in locazione al personale coinvolto nella direzione e nell’esecuzione dei lavori. Una decisione attesa, annunciata da vari incontri, coordinati dalla Presidenza della Regione, tra gli amministratori dei quattro Comuni e l’assessore degli Enti locali e urbanistica Francesco Spanedda.

La Regione

«L’Einstein Telescope - afferma Spanedda - non è solo una candidatura scientifica di valore internazionale, ma una scelta politica di sviluppo territoriale che chiama in causa le comunità locali. La Regione interviene con risorse dedicate, mettendo i Comuni dell’area nelle condizioni di affrontare questa sfida con strumenti concreti e capacità di programmazione». Spiega: «Sosteniamo il recupero dei centri storici e la rigenerazione urbana non come interventi episodici, ma come parte di una strategia che riconosce ai Comuni un ruolo centrale. Le risorse servono a migliorare la qualità urbana e costruire condizioni di sviluppo, a prescindere dall’esito finale della candidatura». Per Spanedda «un segnale politico chiaro».

I contributi

Nella Finanziaria è prevista la spesa di 2 milioni di euro per il 2026, un milione per il 2027 e un milione e 400 mila euro per il 2028. recupero primario degli edifici da destinare a locazione le risorse ammontano a un milione e mezzo per il 2026, 900 mila per il 2027 e 600 mila per il 2028.

I sindaci

«Con questo provvedimento passiamo dalla teoria alla pratica», dice Mario Calia, sindaco di Lula. «Questo primo stanziamento è il frutto del lavoro svolto con l’assessore Spanedda e la Cabina di regia, che hanno raccolto le nostre istanze». Per Giuseppe Ciccolini, sindaco di Bitti e presidente della Provincia, «con questi interventi la Regione lancia un messaggio politico inequivocabile: l’Einstein non è solo una candidatura scientifica, ma un progetto di sviluppo sociale ed economico, la base da cui partire per costruire un territorio forte, credibile e competitivo, capace non solo di sostenere l’Et, ma di trasformare questa opportunità in benefici reali e duraturi per le comunità».

«Questi primi importanti finanziamenti gettano basi concrete per il futuro - dice Clara Michelangeli, sindaca di Onanì - l’assessorato agli Enti locali e urbanistica da subito ha mostrato attenzione alle richieste avanzate. Restiamo in attesa di altrettanta sensibilità soprattutto sulla viabilità».

Dice Luigi Deiana, vicesindaco di Orune: «Le risorse costituiscono un importante punto di partenza. Le due misure destinate al pubblico e al privato rappresentano efficacemente l’approccio necessario per valorizzare la competitività dei Comuni e dell’intera area».

