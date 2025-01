Einstein, dibattito con 60 ricercatori 

«I territori della Sardegna si preparano a un’opportunità unica che potrebbe trasformare l’Isola in un polo internazionale di ricerca avanzata». Lo dice Anna Maria Pinna, direttrice del Crenos, in vista dell’incontro di Bitti il 30 gennaio alle 16.30 al cinema Ariston. “Einstein Telescope - Sfide e opportunità per il territorio” è il tema dell’evento che dal 30 gennaio andrà avanti fino al primo febbraio e coinvolgerà circa sessanta ricercatori delle università di Cagliari e Sassari, studiosi, rappresentanti istituzionali e portatori di interesse riguardo al progetto di Et che vede coinvolti i territori di Lula, Bitti, Onanì e le aree limitrofe. Introdurranno i lavori il sindaco di Bitti e amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Giuseppe Ciccolini, il sindaco di Lula Mario Calia, la direttrice del Crenos Anna Maria Pinna e Luciano Colombo, prorettore alla ricerca dell’UniCa. L’incontro, moderato da Alberto Masoni, proseguirà con gli interventi di Monique Bossi, Domenico D’Urso dell’UniSs e Infn di Cagliari, dell’economista bittese Luigi Guiso, Raffaele Marras, Carmen Atzori, Agostino Cicalò. Dice Ciccolini: «L’incontro sarà un’ulteriore occasione per il confronto con i cittadini su un tema tanto caro e su cui nutriamo forti speranze di sviluppo». (m. d.)

