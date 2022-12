Eiffel 65, Greg Willen, Dusty Kid Il 2023 sta arrivando: balliamo! 

Il conto alla rovescia è iniziato, il Big Bang si avvicina. Immaginate un villaggio fatto di musica, performance e alcuni dei migliori dj italiani di sempre, un universo alla cui origine c’era una e una sola cellula primordiale: il party. Ecco, ora tornate sul pianeta Terra, perché tutto questo succederà sabato 31 dicembre alla Fiera Internazionale di Cagliari, che dopo le 24 vedrà i 7000 metri quadrati al coperto dell’Opera Music Forum (Padiglione E) trasformarsi in un mega villaggio della musica. Anzi, un Big Bang Village, perché l’evento, targato e20cagliari, darà vita a un vero e proprio universo dell’intrattenimento, con 2 palchi, sui quali si esibiranno 20 artisti, tra cui gli Eiffel 65, Greg Willen e Dusty Kid, 40 ballerini e performer, più un area food & beverage per quella che si annuncia una festa senza precedenti (biglietti su operamusicforum.it)

I divi

Super star, live sul palco principale, gli Eiffel 65. Nato nel ’98, a Torino, il gruppo, che oggi si compone di Maury Lobina e Jeffrey Jey, cofondatori del progetto insieme a Gabry Ponte, solista dal 2005, raggiunse le vette delle classifiche mondiali già con il singolo d’esordio: “Blue (da ba dee)”, mega hit da 8 milioni di copie. Impossibile, poi, dimenticare successi come “Too Much of Heaven” e “Move Your Body”; l’album del ’99 “Europop” e la vittoria agli European Music Awards 2000 come Best Italian Artist in the World. Pionieri dell’eurodance e dell’auto-tune, gli Eiffel 65 sono tornati e hanno voglia di fare festa.

Il produttore

Un po’ come il concittadino Greg Willen. Producer, classe ’97, Gregory Taurone (suo vero nome) ha raggiunto il grande pubblico con il collettivo FSK Satellite, affermandosi, poi, grazie ad una serie di collaborazioni, da quella con Salmo e Taxi B in “Machete Satellite”, a quelle con Young Signorino e Rosa Chemical. Sua anche la produzione di “Mi fai impazzire” di Blanco e Sfera Ebbasta. La sua drill è potente e scalderà a dovere un Main Stage, dove, nel corso della serata, prenderanno vita anche i format “We Love 2000”, “Bebecita Latin Show” e “We Love Indie”, accompagnati dal corpo di ballo targato Bebecita e Crazy Performance From Achernar, Love Animation e dai dj set live di Bacchi, Roly, Enomoney, Far D, Cozzolino e Manolo.