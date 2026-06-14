Ehi, tu! “Metti un martedì sera a Pirri” a ridere, cantare, riflettere tutti insieme 

Ritorna a partire da domani alle 21 “Metti un martedì sera a Pirri”, l’iniziativa promossa da Domus de Luna, Exmè e Teatro Dante con il sostegno della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune e della Municipalità: 12 appuntamenti nella Dante Social Arena, in via Santa Maria Goretti 59 a Pirri, tra musica, teatro, comicità e narrazione, a confermare una formula che negli anni ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio.

«Quando è nata era una scommessa», spiegano gli organizzatori, «portare teatro, musica e cultura gratuita in uno dei quartieri più fragili della città. Negli anni la rassegna organizzata da Exmè, Domus de Luna e Teatro Dante ha registrato quasi 10 mila presenze complessive, trasformando la Dante Social Arena di Santa Teresa in un grande spazio di incontro, spettacolo e partecipazione aperto a tutta la città».

Da giugno a settembre, ogni martedì sera a partire dalle 21, il palco della Dante Social Arena ospiterà artisti, musicisti, attori e performer in una programmazione completamente gratuita. Si comincia, dunque, domani con Claudia Aru, si proseguirà con gli Arkeos, la Nuova Orchestra della Sardegna, il circo contemporaneo di “Bauci, Circo delle città invisibili”, Gabriele Cossu, l'Associazione “Tra parola e musica”. Sarà poi la volta dei Cuccureddus Dreams, Zamu, le Lucidosottile, "Giai fiat ora – Hope! Hope! Hoplà!”. Chiuderà la rassegna Ferai Teatro.

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