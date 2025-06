Egonu e compagne battono anche la cina 

Hong-Kong. Non si ferma la corsa dell'Italia femminile in Volleyball Nations League. Le azzurre chiudono la settimana di Hong-Kong battendo anche le padrone di casa della Cina, per 3-0 (25-21; 32-30; 25-11), e conquistano l'ottavo successo consecutivo in VNL.

Dominio azzurro

Otto su otto e primato in classifica generale che impreziosisce la striscia di 22 vittorie in partite ufficiali (Fivb e Cev) aperta un anno fa a Macao. Anche contro la Cina la nazionale allenata da Julio Velasco si è confermata insuperabile in una partita combattuta e a tratti spettacolare. Miglior realizzatrice del match Paola Egonu con 21 punti. «Sono felice e orgoglioso per queste ragazze - ha dichiarato Velasco -. Tutte le squadre giocano contro di noi con l'idea di vincere. Non possiamo permetterci di non dover migliorare».

Le azzurre sono sempre più saldamente in testa alla classifica generale di Nations League e con un piede già alle Finals di Lodz da conquistare matematicamente nell'ultima week in programma ad Apeldoorn dal 9 al 13 luglio. Domani la delegazione tricolore farà rientro in Italia con un volo in partenza da Hong-Kong nella notte (locale) tra lunedì e martedì che atterrerà a Milano martedì mattina. Qualche giorno di riposo e poi dalla prossima settimana riprenderà il lavoro in palestra in vista del rush finale di Volleyball Nations League.

RIPRODUZIONE RISERVATA