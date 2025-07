Egiziano in cella forse per errore: subito liberato 

È stato rimesso in libertà, con l’obbligo di soggiorno a Cagliari e quello di firma dai carabinieri, un pescatore egiziano ora è al centro di un intricato caso giudiziario internazionale. Era stati arrestato alcuni giorni fa dalla Squadra mobile, sulla base di un ordine di cattura internazionale della magistratura spagnola. Quest’ultima gli contesta un traffico di droga, reato commesso in acque internazionali.

Da subito il difensore del pescatore egiziano si è reso conto che i conti non tornavano. La Squadra mobile ha agito correttamente, in quanto c’era il mandato internazionale, che però è nella banca dati europea Sis ormai dal 2014. L’avvocato Michele Pilia ha fatto ricorso alla Corte d’appello, che ha fatto uscire dal carcere l’egiziano, in quanto parrebbe che l’uomo sia già stato assolto - per quel reato - dalla magistratura del suo Paese e che sia stato trascurato di eliminare la segnalazione dalla banca dati Sis. In attesa di chiarire tutto, i giudici cagliaritani hanno scarcerato l’uomo.

