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A Dallas.
04 luglio 2026 alle 00:34

Egitto, la gioia è ai rigori 

Batte 5-3 l’Australia (1-1 al 120’) e si qualifica agli ottavi 

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Australia (dcr) 3

Egitto 5

Australia (3-4-2-1) : Beach (14’ sts Ryan); Circati, Souttar, Herrin-

gton; Bos (1’ st Trewin), Irvine, O’Neill (1’ pts Okon-Engstler), Behich; Volpato (29’ st Hrustic), Metcalfe (1’ pts Mabil); Irankunda (29’ st Touré). Ct Popovic.

Egitto (4-2-3-1) : Shobeir; Hany, Ibrahim, Rabia, Hafez (35’ st Tré-

zéguet); Fathy (22’ st Abdelma-

guid), Attia (16’ sts Saber); Salah, Ashour, Marmoush (1’ sts Ab-

delkarim); Zico (22’ st Ha. Hassan). Ct Ho. Hassan.

Arbitro : Tejera (Uruguay).

Reti : pt 13’ Ashour, st 12’ Hany (a).

Sequenza rigori : Souttar (A) alto, Saber (E) gol, Irvine (A) gol, Rabia (E) gol, Mabil (A) gol, Salah (E) gol, Herrington (A) traversa, Abdelmaguid (E) gol.

Dallas . Agli ottavi ci va l’Egitto. Il successo ai rigori contro l’Australia (5-3 complessivo, 1-1 al 90’ e 120’) è un nuovo trionfo per il calcio africano, sempre più protagonista. Ed è, inoltre, un altro record: i Faraoni ai Mondiali avevano giocato gli ottavi solo nel 1934, ma lì era il primo turno.

La partita

Le due ore di gioco, più recupero, non danno grosse emozioni. Un tiro a un passo dalla traversa del naturalizzato Volpato (del Sassuolo) è la prima chance al 5’, poi al 13’ va avanti l’Egitto con cross di Hafez e colpo di testa vincente di Ashour. Appena iniziata la ripresa Marmoush liberato solo davanti a Beach, ma manda a lato. Errore che l’Egitto paga all’11’, quando su punizione di O’Neill a centro area di testa Hany infila la sua porta. È, incredibilmente, il suo secondo autogol dopo quello al Belgio. Ed è l’autorete numero 13 in questi Mondiali, record in una singola edizione. Dopo 3 dei 5 minuti di recupero potrebbe vincerla Rabia: di testa a botta sicura su cross di Salah, ma Beach è prodigioso.

Undici metri

Nei supplementari non succede nulla, se non che al 119’ Popovic manda in campo il portiere di riserva Ryan solo per i rigori. Nella serie finale Souttar attende tanto per calciare il primo e lo manda alto, mentre Saber (entrato al 121’ solo per questo) segna. In gol Irvine, Rabia, Mabil e Salah (col cucchiaio), poi traversa di Herrington che dà ad Abdelmaguid la palla della vittoria: Ryan spiazzato, è finita.

Ieri mattina

La Svizzera ha battuto l’Algeria 2-0, nel match delle 5 (ora italiana) di ieri. In gol Embolo al 10’ e Ndoye al 46’.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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