Egitto e Giordania: «Stop all’assedio e aiuti agli sfollati» 

Il Cairo. Il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi e il re giordano Abdallah II condannano senza mezzi termini la «punizione collettiva nell’assedio o nello sfollamento» dei palestinesi e ammoniscono che prolungare la guerra di Gaza rischia di trascinare la regione in una «catastrofe». Al termine di un incontro a porte chiuse ieri al Cairo, i due leader hanno ribadito l’appello a fermare immediatamente la guerra, proteggere i civili, togliere l’assedio e a fornire aiuti umanitari all’enclave palestinese. Ma soprattutto, il re e l’uomo forte del Cairo hanno ribadito il loro netto rifiuto dello sfollamento forzato in Giordania o in Egitto degli abitanti della Striscia. Un concetto già espresso da Sisi con toni duri, quando ha sostenuto che trasferire i palestinesi nel Sinai significherebbe scatenare una nuova guerra tra Egitto e Israele.

I timori

Anche la Giordania teme fortemente un nuovo esodo verso il suo territorio, che già ospita circa tre milioni di profughi palestinesi in una decina di campi, a fronte di una popolazione di circa 10 milioni, di cui si stima che ben più di metà abbia le stesse origini. Sin dall’inizio del conflitto, al Sisi e Abdallah hanno svolto un ruolo particolarmente attivo nel cercare di contenere l’offensiva di Israele, con il quale Egitto e Giordania sono stati i primi Stati arabi a normalizzare le relazioni, rispettivamente nel 1979 e nel 1994. Da allora, hanno svolto a più riprese il ruolo di mediatori tra la leadership israeliana e quella dei palestinesi. Ed è in questo quadro che domani si svolgerà al Cairo il vertice “per la pace” a cui il presidente al Sisi ha invitato leader regionali e occidentali, tra cui la presidente del Consiglio Georgia Meloni che, spiega Palazzo Chigi, sta valutando se confermare la sua presenza.

L’Onu

Sempre in quest’ottica al Cairo ieri è arrivato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha sollecitato «uno sforzo umanitario importante» per Gaza e un accesso «rapido e senza ostacoli» agli aiuti nella Striscia con un «cessate il fuoco umanitario immediato». Abdallah e Sisi dovevano incontrarsi mercoledì con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello palestinese Mahmud Abbas in Giordania, ma la riunione è stata poi cancellata da Amman, quando dopo la strage nell’ospedale Al-Ahli di Gaza il presidente palestinese aveva fatto sapere che non vi avrebbe partecipato. In precedenza Biden aveva affermato di aver ottenuto dal presidente egiziano al-Sisi di «far passare fino a 20 camion».

