Egas: la rete idrica ad Abbanoa 

L’Egas affretta i tempi per il passaggio del servizio idrico di Serramanna ad Abbanoa. A partire dal trasferimento della rete idrica e fognaria, di proprietà del Comune, al gestore unico che subentrerà quanto prima nella gestione del servizio di acquedotto della cittadina.

È questo il contenuto della dettagliata comunicazione che il presidente dell’ente di autorità d’ambito della Sardegna, Fabio Albieri, ha inviato al Comune di Serramanna e alla società Abbanoa, una missiva che ha il sapore di un ultimatum. «Egas resta in attesa di ricevere, entro 30 giorni dalla ricezione della nota, specifiche comunicazioni in merito all’avvenuto avvio delle attività», scrive Albieri nella nota che ha come oggetto “Trasferimento delle infrastrutture idriche e fognarie dell’abitato di Serramanna”.

La querelle

La comunicazione allontana le residue speranze che Serramanna possa mantenere la gestione autonoma del servizio idrico e ripercorre le fasi del cosiddetto “caso Abbanoa”. Il Comune aveva presentato ricorso contro la deliberazione di Egas che di fatto privava la cittadina della decennale gestione autonoma dell’acqua potabile. Il Tar aveva respinto il ricorso e a chiudere la questione di recente è stata la sentenza del Consiglio di Stato.

L’iter

«Il contenzioso formatosi in fase successiva ha trovato definizione, da ultimo, con la sentenza del Consiglio di Stato di rigetto del ricorso in appello promosso dal Comune – scrive Egas –. In virtù dell’assenza di legittimazione del Comune alla prosecuzione della gestione del servizio idrico integrato occorre pertanto porre in essere le attività necessarie a dare attuazione al trasferimento delle infrastrutture idriche e fognarie nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi in materia». Non è tutto, Egas invita l'amministrazione comunale ed il gestore Abbanoa a dare avvio alle procedure per l’acquisizione al perimetro d’ambito delle infrastrutture idriche e fognarie. Insomma: il Comune consegna la rete idrica ad Abbanoa che ne dovrà curare l’efficienza e la funzionalità. «A cura del gestore – prosegue Albieri – il piano degli interventi a garanzia del mantenimento dell’ottimale funzionamento delle medesime». L’Egas, a quel punto, predisporrà l'atto di trasferimento delle infrastrutture, da sottoscrivere dal Comune, Abbanoa e dallo stesso Egas.

RIPRODUZIONE RISERVATA