Egas, Cisa service, Consorzio Cisa, Gal: quando il Comune è socio 

Il Comune di Serramanna ha definito l’elenco delle società partecipate, adempimento previsto dalla normativa sul bilancio consolidato. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Gabriele Littera, ha approvato la delibera che stabilisce il perimetro degli enti da includere nel consolidamento contabile, passaggio necessario prima della predisposizione del bilancio.

Serramanna, in quanto ente capogruppo, ha individuato come partecipate: l’Autorità d’ambito territoriale ottimale della Sardegna (dal 1° gennaio 2025 sostituita da Egas), il Consorzio Cisa, il Gal (Gruppo di azione locale) e la società Cisa Service srl. Il provvedimento prende atto del principio normativo secondo cui, prima del bilancio consolidato, è obbligatorio predisporre l’elenco completo di enti, aziende e società che costituiscono il gruppo “amministrazione pubblica”.

Le quote di partecipazione del Comune risultano così suddivise: 0,0049274 per cento in Aato/Egas, 2 per cento nel Gal, e una quota complessiva pari al 21,39 per cento tra il Consorzio Cisa e la Cisa Service.

