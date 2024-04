Efisio Sanna candidato ma il M5S si sfila 

Alle comunali di giugno a Monserrato Pd e M5s non correranno insieme. Le strade, dopo le trattative degli ultimi giorni, si sono divise definitivamente: i dem candidano ufficialmente Efisio Sanna, mentre i pentastellati si spostano al tavolo della coalizione che sostiene la leader dell’opposizione Valentina Picciau, anche se non c’è ancora l’ufficialità dell’accordo.

I retroscena

La rottura, secondo indiscrezioni, pare sia avvenuta proprio sul nome dell’ongegnere 67enne Efisio Sanna, proposto dal Pd, diventato il quarto nome in corsa alla carica di sindaco. Ad appoggiarlo, oltre ai dem, ci sono quattro civiche: Idea Comune (in rappresentanza del candidato), Cultura è Libertà, che racchiude esponenti del mondo culturale, sociale e dell’associazionismo, Adesso Sardegna, di orientamento socialista e Giovani di Monserrato, composta da under 30. Per ora non emergono nomi di candidati consiglieri tra queste forze, ma presto se ne saprà di più.

L’ufficializzazione

In una nota stampa congiunta, Pd e le quattro civiche rivendicano la scelta di convergere su Efisio Sanna: «I lavori dell’ultimo anno erano finalizzati a produrre una visione di Monserrato che risponda in modo credibile ed efficiente alle esigenze sempre più forti della comunità. Il progetto che abbiamo denominato “Idea Comune. Insieme per la città che vogliamo” ritiene che Efisio Sanna sia la persona giusta per guidare Monserrato, per via delle sue competenze politiche, tecniche e amministrative emerse durante questi mesi al tavolo di lavoro a cui abbiamo partecipato».

Tavolo di lavoro che, dicono, «ha sempre avuto la prerogativa di essere inclusivo delle forze politiche e realtà sociali interessate a contribuire ad un progetto di rinnovamento e visione futura che partisse dai programmi e dalle proposte concrete». Le forze della coalizione che sostiene Sanna inoltre aggiungono che le interlocuzioni si sono sempre basate «sul programma per la città prima ancora che sul nome del candidato» e ribadiscono la volontà di tenere aperto il dialogo con tutti coloro che manifestano «sensibilità e interesse reale verso la parte programmatica, fondamentale per la nostra comunità e che da sempre è stata ritenuta al di sopra di qualsiasi individualismo».

La rottura sul nome

Ma c’è un punto sul quale non hanno alcuna intenzione di rinunciare: il candidato. Su Efisio Sanna e su ciò che si vuole fare per Monserrato, insomma, non si discute: «Riteniamo che sia lui la persona giusta per guidare la città. La nostra porta è aperta a chiunque voglia unirsi al progetto». Per tutti si intende anche il Movimento 5 Stelle. Che, salvo sorprese sempre possibili, sembra guardare altrove. Porte chiuse invece alla destra: «Quando diciamo che chiunque voglia unirsi è il benvenuto, non ci riferiamo ovviamente a partiti o liste civiche che fanno riferimento alla destra».

E concludono. «Non abbiamo nulla di personale nei loro confronti, ma non sono in linea con i nostri principi e valori», fanno sapere dalla coalizione di Sanna. Il diretto interessato si dice «onorato di essere stato scelto».

