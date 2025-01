Efisio portatore di pace nato a Aelia Capitolina l’attuale Gerusalemme 

David H. Lawrence, dalla nave che lo sta portando a Cagliari, alla vista della città adagiata e risplendente sulla bianca pietra dei suoi colli, non ebbe esitazioni a definirla “Gerusalemme del Mediterraneo”. “Città del sole” che, alle spalle Epifania e tempo di Natale, apre il nuovo anno nel segno di sant’Efisio, ricorrendo il 15 gennaio l’anniversario, “dies natalis” del suo martirio avvenuto, per decapitazione, sulla spiaggia di Pula nel 303 dopo Cristo. Nella piccola chiesa di Stampace, così come in tutte le altre chiese sparse nell’Isola dove si venera il “Sardae patronus Insulae”, si eleverà, solenne e gioioso, il canto dei gocius del Santo: “In Aelia nascistis, acanta de Antiochia”, ripeteranno fra l’altro, come da secoli, le genti di Sardegna devote al loro “Protettori poderosu”.

L’origine

Si viene quindi a creare una suggestione, quasi mistica, che getta un ponte fra l’antica devozione popolare, intatta dopo millenni, e l’affascinante definizione dello scrittore inglese: Cagliari come Gerusalemme. Ma nel segno di Efisio. Perché “Aelia Capitolina”, per la quasi unanimità degli studiosi, altri non è che il nome dato a Gerusalemme, dopo la sua distruzione e successiva ricostruzione, da parte dell’imperatore Elio Adriano intorno al 130 d.C. Oltre che Città santa per il mondo ebraico, Gerusalemme, capitale della Provincia romana, era sede del Governatore, su tutti quel Ponzio Pilato che ogni domenica e festa comandata, unico nome di pagano, viene citato nel Credo, professione di fede di tutti i cattolici apostolici romani. Si spiegherebbe così anche quella precisazione “acanta de Antiochia” a indicare l’area vasta del Vicino e Medio Oriente (Siria, quindi, ma anche Galilea, Giudea, Egitto) dalla quale è arrivato in Sardegna, per le vie misteriose dei disegni divini, Efisio d’Elia.

Suggestione

Piace pensare, a questo punto (perché no?), Efisio di Gerusalemme, prima che diventasse, per sempre, Efisio di Cagliari. In assenza di inoppugnabili certificazioni storiche, è dunque alla tradizione, alla pietà popolare, (quella che Papa Francesco ha definito «il sistema immunitario della fede cristiana») alla devozione semplice e sincera che si fa affidamento e si fonda il culto dei santi, in questo caso i martiri dei primi secoli del Cristianesimo, da Efisio a Greca, da Saturnino ai turritani Gavino, Proto e Gianuario. Efisio, dunque. Soldato, valoroso e intrepido, tanto da scalare velocemente le gerarchie dell’esercito romano ed essere mandato in Sardegna a combattere i cristiani. E da persecutore diventa perseguitato: come Saulo di Tarso sulla via di Damasco, divenuto poi Paolo, apostolo dei pagani, anche Efisio conosce una fulminante conversione. Testimone della Resurrezione del Cristo sino all’effusione del sangue, sarà condannato a morte: martire per la fede perché ambasciatore di pace.

Parallelo

Proprio come Gerusalemme, colle di Sion, città della pace. Nonostante nella sua storia sia stata attaccata militarmente, assediata e conquistata più di cinquanta volte oltre che completamente rasa al suolo in almeno due guerre. C’è quindi una duplice suggestione che lega Efisio a Gerusalemme e al grande tema della pace, amplificata dalla concomitanza di questo 2025, Anno Giubilare nel segno del “pellegrinare nella speranza”. La prima è quella del ponte ideale fra Sardegna e Terra Santa, fra Cagliari e Gerusalemme: una sola, grande capriata a unire queste terre, queste città nel comune anelito alla pace nel segno del guerriero pagano, poi convertitosi e divenuto ambasciatore della non violenza. Una seconda suggestione potrebbe essere l’evento di maggio, quest’anno “pellegrinaggio giubilare” di tutte le genti della Sardegna, unite in profonda comunione capaci di suggellare e consegnare, al Mediterraneo cristiano, multietnico e multireligioso, questo grandioso mosaico come simbolo di fratellanza e di pace fra le genti. Efisio ci ha abituati ai miracoli: perché non anche quello della pace in Terra Santa?

