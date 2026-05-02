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03 maggio 2026 alle 00:03

Efisio, messa a Nora 

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Prosegue su Videolina il racconto dei riti legati alla festa di Sant’Efisio. Oggi alle 10.30 in diretta da Nora l’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, celebrerà la santa messa sul sagrato della chiesetta che si affaccia sul mare.

Alle 18.30, sempre in diretta, il Santo viene portato, a spalla dai confratelli, in processione fino agli scavi archeologici di Nora, seguita in diretta dalle telecamere di Videolina. Dopo il rito, il rientro del simulacro del Santo nella parrocchia di Pula, da dove ripartirà, il 4 maggio, la processione di rientro a Cagliari. Commento da studio Ambra Pintore con gli archeologi Mauro Dadea e Marco Muresu e Don Emanuele Meconcelli. Gli inviati saranno Massimiliano Rais e Stefano Birocchi. Regia di Beppe Passavanti, Stefano Perra e Massimo Piras.

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