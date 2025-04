Efisio, la vestizione 

Videolina seguirà in diretta tutti i riti in onore di Sant’Efisio. Si inizia oggi alle 18 in diretta dalla chiesa di Stampace a lui intitolata, con la celebrazione della Vestizione del simulacro seicentesco di Sant’Efisio, una delle più importanti cerimonie preparatorie della grande processione che il primo maggio richiamerà a Cagliari migliaia di persone. La statua del Santo protettore, venerato da tutti i sardi, durante il rito, curato dalle consorelle dell’arciconfraternita del Gonfalone, verrà sistemata davanti all’altare e vestita con i polsini di pizzo con nastri blu, il corsetto bianco e blu, il colletto in pizzo, il manto ottocentesco color porpora con trine d’oro. Commento in studio a cura di Ambra Pintore con Antonello Angioni, inviato Giacomo Serreli. Regia Beppe Passavanti e Francesco Lattuca.