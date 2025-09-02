Efisio Flore compie 100 anni 

Elegante per l’occasione, sorridente e fiero di festeggiare con i parenti ma anche con gli amministratori comunali. Festa a Simaxis ieri mattina per i cento anni di Efisio Flore. Il nonnino ha ricevuto a casa il sindaco Giacomo Obinu e l’assessora comunale alla Cultura, Chiara Atzori, che gli hanno consegnato una targa portando gli auguri del paese. Nato il 2 settembre 1925 a Solarussa, Efisio Flore, una vita passata a lavorare nelle campagne, vive a Simaxis da quando aveva 12 anni. Gode di buona salute, è sempre allegro e spiritoso. Ma soprattutto ama ricordare i tempi passati: la guerra, tutto ciò che è cambiato dopo i combattimenti e tanti aneddoti della sua vita. Per gli amministratori è stato un onore festeggiare un centenario capace di raccontare un pezzo importante del paese. ( s. p. )

