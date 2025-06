Efis, l’impiegato virtuale che risponde a tutto 

Cordiale, sempre pronto a rispondere alle tue richieste, di giorno e di notte, e sempre esaustivo. “Ciao, sono Efis, l’assistente virtuale del Comune di Cagliari”: si presenta così Efis, da due anni e mezzo lo trovi sulla pagina internet del Comune ed è il mille e ottantunesimo dipendente dell’amministrazione comunale. Ha un limite: è un’intelligenza artificiale Efis, sviscera algoritmi e ragiona per compartimenti stagno; inoltre, non gradisce dati personali né richieste troppo complesse (perché va in “tilt”). Ma se gli chiedi come fissare un appuntamento per rinnovare la carta di identità o come chiedere un rimborso di una Tari, per esempio, in neanche cinque secondi ti indirizza alla pagina dove si possono trovare tutte le informazioni. È “tarato” per offrire informazioni che spaziano dalla tassa sui rifiuti, Imu, documenti anagrafici, ma anche politiche sociali, contrassegno per i parcheggi (pass ztl, disabili e pass rosa), occupazione suolo pubblico, certificazioni e diritto di accesso. Tutti i settori che normalmente portano un cittadino ad aver bisogno di chiarimenti o informazioni dettagliate degli uffici. Da un po’ di tempo c’è anche lui, Efis. Ed è particolarmente bravo. ( ma. mad. )

