Efis a Stampace, l’abbraccio dei fedeli 

Era illuminata a giorno la piccola piazzetta di Stampace quando, ieri notte alle 23.32, al termine di una lunga e suggestiva processione, il cocchio con il simulacro di Sant’Efisio è arrivato in chiesa, ricevendo l’abbraccio di migliaia di fedeli. Qualche minuto prima della mezzanotte, come da tradizione, si è chiuso il lungo pellegrinaggio iniziato la mattina e che ha riportato a Cagliari il Martire Guerriero. Poi, nel rispetto rigoroso del tempo-limite, il presidente dell’Arciconfraternita, Andrea Loi, ha dichiarato sciolto per il 368esimo anno il voto nei confronti dell’amatissimo Santo che liberò Cagliari dall’epidemia di peste. «Atrus annus», il grido finale, accompagnato da Is Goccius e dalle preghiere di tantissimi devoti.

Il ritorno trionfale

È calato ieri notte il sipario sulla Sagra di Sant’Efisio, anche se – come ha ricordato il presidente della confraternita – i festeggiamenti proseguiranno sino al 25 maggio. «Sino a quel giorno», ha ricordato Loi, «il Santo resterà a disposizione dei tanti fedeli che gli sono devoti». Come già accaduto all’andata, anche il ritorno del simulacro da Nora ha visto una grandissima partecipazione popolare, con migliaia di sardi che – disseminati lungo il tragitto – hanno presidiato le strade da villa Ballero a Giorgino, dove Sant’Efisio è stato nuovamente vestito con gli ori della festa, sino alla sua chiesetta, sopra il porto del capoluogo. Un lungo pellegrinaggio che in tanti hanno voluto fare a piedi, accompagnando il cocchio trainato dal gioco (i buoi si chiamavano Non du aquistisi e Ki sighisi aicci ).

La lunga processione

Nei pressi del mercato ittico di viale La Playa, poco prima dell’ingresso dell’area portuale, i cavalieri e le amazzoni con la guardiania hanno atteso l’arrivo del cocchio, per poi scortare il Santo, chiudendo il lungo corteo colorato formato da numerosi gruppi folk provenienti da tutta l’Isola. Una processione notturna, illuminata da migliaia di candele, con preghiere e rosari cantanti in sardo, in qualche modo anche più emozionante di quella sontuosa del Primo maggio. Il momento di maggiore emozione quando Sant’Efisio ha attraversato le vie di Stampace, tra gli applausi e la partecipazione dei fedeli. Quindi la chiusura del grande cancello che delimita il sagrato della chiesetta, così da consentire al simulacro di Sant’Efisio di entrare nell’edificio in sicurezza, slegato dai buoi e spinto dai confratelli. Le note delle launeddas (da quarant’anni il maestro Luigi Lai guida i tanti suonatori che accompagnano il Martire Guerriero) hanno echeggiato in tutto il quartiere, prima che l'Alter Nos, Giovanni Ena, accompagnasse il Santo sino a sotto l’altare, ringraziandolo per la sua protezione sulla città.

Il voto sciolto

Il pellegrinaggio di Sant'Efisio, che rappresenta un patrimonio prezioso sia per Cagliari che per tutta la Sardegna, si è così chiuso con lo scioglimento del voto solenne, siglato dalla Municipalità l’11 luglio 1652 affinché la popolazione venisse protetta dalla peste. Dopo la celebrazione, parte recitata in latino, e la benedizione impartita dal sacerdote, alle 23.49 il presidente della Confraternita, Antonio Loi, ha letto la formula. «Signor Alter Nos, può informare la Municipalità che anche quest’anno il voto è sciolto. Così sarà sempre, sino a quando Nostro Signore, vorrà. A tottusu, atrus annus».

RIPRODUZIONE RISERVATA