Efficienza energetica,  interventi nelle scuole 

Una serie di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per sistemare le scuole del territorio. L’assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Capoterra ha portato a termine una serie di interventi nella scuole dell’infanzia di Poggio dei Pini, di Rio San Girolamo e di Corte Piscedda.

I lavori condotti nei tre istituti hanno permesso di ristrutturare gli immobili e di migliorare la loro resa energetica. Complessivamente, per i lavori a Poggio dei Pini sono stati spesi 65mila euro, a Rio San Girolamo 125mila: per la scuole di Corte Piscedda, a Capoterra centro, sono stati realizzati lavori per 155mila euro.

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, sottolinea il valore degli interventi portati a termine nelle tre scuole dell’infanzia: «Si tratta di piccoli lavori, ma che rivestono una grande importanza per l’ambiente. L’installazione dei pannelli fotovoltaici e delle lampade a risparmio energetico ci permetteranno di ridurre i costi sostenuti dall’amministrazione municipale per il funzionamento di ciascuna scuola e, di conseguenza, migliorarne la sostenibilità ambientale. Abbiamo scelto di distribuire i lavori nei plessi scolastici di tutto il territorio, in modo da permettere ai bambini che frequentano le scuole di Capoterra centro e delle zone residenziali lungo il litorale e in collina di avere tutti la possibilità di trascorrere le giornate in ambienti più sani e funzionali». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA