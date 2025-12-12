Efficientamento energetico, un investimento di 25mila euro 

Grazie a un avanzo di amministrazione di 25mila euro, il Comune di Isili potrà intervenire per l’efficientamento energetico di alcuni immobili di sua proprietà e in alcune aree del paese non ancora interessate dal progetto.

I lavori riguarderanno prima di tutto il parco di Asusa. L’area verde più grande del paese necessita di essere illuminata in maniera adeguata sia nella parte riservata ai bambini sia nell’area fitness, in modo che gli utenti, in un caso e nell’altro, possano utilizzare in sicurezza le attrezzature messe a disposizione. Un adeguamento di questo genere garantisce la frequentazione di questi spazi anche nelle ore serali e notturne.

L’efficientamento energetico è previsto anche per alcuni immobili del patrimonio comunale, come ad esempio l’ex Montegranatico: recuperato anni fa, è ormai diventato un riferimento per iniziative di vario genere come mostre, incontri culturali, presentazioni di libri, gare di scacchi. Il Montegranatico ha ospitato anche i corsi della scuola di tessitura, infatti custodisce tuttora i telai usati per la scuola.

L’intervento riguarda la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led e il potenziamento delle tecnologie di illuminazione. «Puntiamo», ha detto il sindaco Luca Pilia, «a modernizzare l’illuminazione pubblica, riducendo i consumi». Gli obbiettivi riguardano proprio la riduzione dei costi ma anche dell’impatto ambientale e dunque si contribuisce alla transizione ecologica.

