VaiOnline
Isili.
13 dicembre 2025 alle 00:08

Efficientamento energetico, un investimento di 25mila euro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Grazie a un avanzo di amministrazione di 25mila euro, il Comune di Isili potrà intervenire per l’efficientamento energetico di alcuni immobili di sua proprietà e in alcune aree del paese non ancora interessate dal progetto.

I lavori riguarderanno prima di tutto il parco di Asusa. L’area verde più grande del paese necessita di essere illuminata in maniera adeguata sia nella parte riservata ai bambini sia nell’area fitness, in modo che gli utenti, in un caso e nell’altro, possano utilizzare in sicurezza le attrezzature messe a disposizione. Un adeguamento di questo genere garantisce la frequentazione di questi spazi anche nelle ore serali e notturne.

L’efficientamento energetico è previsto anche per alcuni immobili del patrimonio comunale, come ad esempio l’ex Montegranatico: recuperato anni fa, è ormai diventato un riferimento per iniziative di vario genere come mostre, incontri culturali, presentazioni di libri, gare di scacchi. Il Montegranatico ha ospitato anche i corsi della scuola di tessitura, infatti custodisce tuttora i telai usati per la scuola.

L’intervento riguarda la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a led e il potenziamento delle tecnologie di illuminazione. «Puntiamo», ha detto il sindaco Luca Pilia, «a modernizzare l’illuminazione pubblica, riducendo i consumi». Gli obbiettivi riguardano proprio la riduzione dei costi ma anche dell’impatto ambientale e dunque si contribuisce alla transizione ecologica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

Tra ruspe e auto incolonnate, il nuovo volto dell’ex Carlo Felice

Da strada extraurbana a polo commerciale, quattro chilometri a passo lento  
Riccardo Spignesi
Lo sciopero

«Più lavoro e salute, no a una manovra che punta al riarmo»

Un migliaio in piazza a Cagliari, anche tanti studenti e pensionati  
Trasporti

Nuova continuità, sfida sui cieli sardi

Aeroitalia parteciperà al bando. L’ipotesi: in campo anche Ita e Volotea 
(m. r.)
Il caso

Abbanoa, il controllo ai sindaci

Il sì alla restituzione degli aiuti di Stato riduce la quota della Regione 
Il focus

La scossa di Pier Silvio riaccende Forza Italia

Nell’Isola gli azzurri punteranno ancora sull’esperienza di Pittalis 
Lorenzo Piras
Call center

Viaggio nella giungla dei “numeri verdi”: una mattina in attesa

Dal Cup, all’Inps, al cambio del medico: parlare con un operatore è un’impresa 
Sara Marci
Conti pubblici

Manovra, slitta l’approdo in Senato

Leo: «Taglio Irpef più ampio nel 2026». Giorgetti: «Sull’oro norma-simbolo» 
Salute

Influenza: su i contagi, c’è un nuovo ceppo

La Sardegna fra le regioni più colpite, per i bambini il rischio è triplo 