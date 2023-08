Efficientamento energetico nella scuola elementare 

Non tarderanno a partire i lavori per la manutenzione straordinaria e per l’efficientamento energetico della scuola elementare di Buggerru.

Nei giorni scorsi la Giunta comunale, presieduta dalla sindaca Laura Cappelli, ha approvato il progetto dei lavori e ora si darà seguito all’iter amministrativo, necessario per l’attuazione dell’intervento strutturale. «Nello specifico si provvederà con la sostituzione della caldaia centrale dell’impianto di riscaldamento – spiega la prima cittadina del centro costiero, Laura Cappelli – oltre alla sostituzione dei corpi caloriferi e alla manutenzione delle tubature del resto del sistema termico. E’ inoltre prevista la sostituzione degli infissi nella parte della scuola primaria». I lavori saranno resi possibili grazie a un finanziamento dell’Unione Europea di circa 100 mila euro, stanziato dal Consiglio dei Ministri attraverso i fondi del Pnrr. Una somma, che basterà sia per far partire il cantiere sia per portare a termine i lavori. «Lo scorso anno abbiamo eseguito altri interventi di manutenzione straordinaria – conclude Laura Cappelli – che hanno riguardato però i locali della mensa all’interno del plesso scolastico. Ora provvederemo all’adeguamento della struttura attraverso l’efficientamento energetico dell’edificio. Stiamo predisponendo anche un altro progetto, con il quale contiamo di acquistare alcuni arredi, per rendere più agevole il permanere dei bambini all’interno della scuola».