Efficientamento energetico, avviati i cantieri in via Nuova 

Dopo la partenza dei lavori di via Aldo Moro e via VI Ottobre a Tratalias, nei giorni scorsi sono stati avviati anche i tanti attesi interventi di manutenzione straordinaria di efficientamento energetico di edilizia residenziale pubblica in via Nuova.

«Abbiamo deciso di partire con la realizzazione della nuova strada che consentirà ai residenti di aver un nuovo e sicuro accesso alle loro abitazioni – spiega l’assessore alle Manutenzioni Fabrizio Pes – e questo senza dover parcheggiare le auto nella strada». L’ingegnere responsabile dell’ufficio tecnico del Comune ha redatto il progetto finalizzato all’arrivo dei fondi necessari: «Siamo molto orgogliosi di essere riusciti, grazie ad un prezioso lavoro di squadra, ad ottenere questo importante finanziamento – dice il sindaco Emanuele Pes – si tratta di due milioni in arrivo dei fondi del Pnrr». Nessun rischio che si tratti dei fondi di cui il Governo ha chiesto la rimodulazione? «Siamo sereni – dice il sindaco – i Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti hanno avuto precise garanzie”. Dello stesso avviso anche Fabrizio Pes che conferma l’importanza di questi lavori: «L'amministrazione sta seguendo i cantieri affinchè procedano senza intoppi e resta disponibile al confronto per far sì che i lavori si svolgano con il minor disagio possibile. Si cercherà, ove possibile, di venire incontro alle necessità dei cittadini».

RIPRODUZIONE RISERVATA