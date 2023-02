Effetto Vlahovic sulla Juventus 

TORINO. Non solo la vittoria: Massimiliano Allegri torna da Salerno col sorriso perché ha ritrovato una Juventus cattiva anche in trasferta, uno dei punti deboli della stagione, e il suo bomber Dusan Vlahovic, autore di una doppietta dopo un digiuno durato di 115 giorni causato anche dalla pubalgia. I bianconeri avevano segnato sei gol in 9 gare esterne; a sua volta l’attaccante serbo è stato protagonista di una prestazione positiva sotto tutti i punti di vista. Due reti, uno su rigore (che gli è stato fatto calciare da Di Maria «e per questo lo ringrazio», ha detto la punta) e uno su azione, come non gli riusciva dalla prima giornata contro il Sassuolo. «Mi servirà ancora qualche partita ma sto dando il massimo, giocando una gara per volta tornerò al 100 per cento» ha aggiunto.

La risalita

Anche Allegri è soddisfatto: «Fisicamente Dusan è più leggero, si muove meglio e ha giocato bene dal punto di vista tecnico». La vittoria ha consentito di ricominciare la difficile scalata dopo tre gare a secco, con i ko contro Napoli e Monza. La Juve ha il fardello del -15 e domenica allo Stadium arriverà la Fiorentina. «Pensiamo a una gara per volta e a superare mano a mano chi ci sta davanti», l’indicazione del tecnico. Ora l’obiettivo è agganciare Bologna e Udinese a quota 29. Un gradino più su c’è il Torino, che al momento occupa l’ultimo posto utile per qualificarsi a una coppa europea. Per la zona Champions ci sono ancora 13 punti da recuperare alla Lazio quarta. Ieri intanto gli esami su Fabio Miretti hanno escluso fratture. Lo stop per la distorsione durerà circa tre settimane.

L’inchiesta

Sul fronte giudiziario la società ha aggiunto gli avvocati amministrativisti Angelo Clarizia e Nino Paolantonio ai penalisti Maurizio Bellacosa e Davide Sangiorgio. Saranno loro quattro a preparare il ricorso al Collegio di garanzia del Coni contro la penalizzazione. Il tutto mentre gira un secondo video con un’altra battuta del pm Ciro Santoriello (cotitolare dell’inchiesta penale sulla Juve) il quale, su una questione di diritto societario, ha formulato un «auspicio» definendolo «assolutamente irrealizzabile al pari, per esempio, della Juventus che vince la Coppa dei Campioni». È possibile che il 27 marzo, all’udienza preliminare a carico di Andrea Agnelli e altri 14 indagati, il pm non si presenti in aula con i due colleghi della Procura di Torino per sostenere l’accusa. Ma per lui è arrivata l’attestazione di stima di Luigi Chiappero, storico legale della Juve. In ogni caso il club chiederà di celebrare il processo a Milano.