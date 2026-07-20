Effetto Tony Pitony su Cagliari Trash e politicamente scorretto 

«Ciao Cagliari, siete carichi? Si godeeee!». Per la sua prima volta in Sardegna arriva in ritardo, accaldato e con la maschera (da Elvis Presley). Lo acclamano, alle 21.47 entra, parlando di pelo e orientamenti sessuali in termini più coloriti, come l’outfit: bermuda salmone, calze lunghe bianche e la cravatta color ruggine.

Eccolo, il cantante mascherato che sa un po’ di Zorro, senza il cavallo ma in sella alla sua irriverenza che fa un po’ ridere e a qualcuno indignare: tanto che a Sassari, dove si esibisce oggi, lo anticiperà una manifestazione pubblica di dissenso. Ma lui, a Cagliari, dice in anticipo che vuole pareggiare i conti e che pensa gli lanceranno i sassi. Poi continua col pelo, la rasatura oppure no. Perché Tony Pitony, riempie il piazzale della Fiera e pure il cervello. Sembra tarato per infrangere ogni schema, con la sua avversione al politicamente corretto, ma funziona, e nella serata calda-caldissima che si boccheggia ed è arrivato anche il bollino rosso della Protezione Civile, lui canta le “Donne Ricche”: quelle che gli hanno consegnato il disco d’oro Fimi/Niq, chiede «Cos'e l'amore?» e parla di cose che non sono esattamente romantiche. Ma funzionano tutte.

Volano palloncini a forma di seno, e dice che «sono le minne che qui chiamate tittasa». “Uh uh, l'amore... Io non lo so”. Lui non lo sa. “Tu però si, che cosa è l’amore...”. Amore con due m; “L'ammor” che è il singolo uscito ad aprile. E poi elogia il lato B, quel C…O che non si può scrivere e ha scelto come titolo per il brano primo nella Top Virali Spotify.

Restiamo sulla S, del sole che se ne va e di successo, quello che lui, siciliano di Siracusa, si è preso senza conformarsi ma con un falsetto che spacca. Spacca a Cagliari, con la Fiera piena e lui che porta gente e un po' di tutto: tutto trash, trashissimo, ma funziona, anche all'Arena di viale Diaz. Ci saranno anche donne ricche che lo acclamano, tra la folla cagliaritana, ma va bene anche se son povere, basta che ci siano per questa prima volta in terra sarda. Funziona anche qui, altrimenti non avrebbe un disco d’oro, sold out sparsi qua e là e quella vittoria nella serata delle cover all’ultimo Festival di Sanremo, in duetto con Ditonellapiaga, e se ce lo metti davvero il dito nella piaga saltano fuori i 2 milioni di ascoltatori mensili. Anche se “.. c’ho il baricentro basso. Un po’ come Franco Baresi… e, dice in “Cadillac”, ultimo singolo, che persino Pupo è più alto di lui. L’ammor, chissà cos’è, ma lui, Tony, lo amano, nonostante il baricentro basso.

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