Effetto Taylor Swift: si registrano 400mila elettori 

NEW YORK. Il ciclone Taylor Swift sulle elezioni americane. Dopo aver spinto il Pil di vari Paesi, creato inflazione in altri e addirittura provocato un mini terremoto a Seattle, la popstar ha fatto scattare col suo endorsement a Kamala Harris la corsa a registrarsi per il voto, o quanto meno accedere alle informazioni necessarie.

Quasi 400.000 persone nelle 12 ore dal suo post di appoggio alla vicepresidente hanno infatti visitato Vote.org, cliccando sull'indirizzo creato e condiviso da Swift. Una cifra notevole, nel testa a testa che si profila con Donald Trump. Se le registrazioni si tradurranno in voti effettivi per Harris, è impossibile dirlo. Molti fan della cantante - nota Dafydd Townley, insegnante di politica americana all'università di Portsmouth - avrebbero votato per Harris in ogni caso. Ma il solo fatto che la popstar influenzi le registrazioni al voto e l'affluenza alle urne è una vittoria per la candidata dem, aggiunge Townley.

Altri osservatori ricordano che l'endorsement di Oprah Winfrey, la regina del piccolo schermo, valse a Barack Obama almeno un milione di voti. Trump e il suo vice J.D. Vance minimizzano l'impatto che la scelta di campo della popstar potrebbe avere sul voto: «È una celebrità miliardaria che ritengo disconnessa dagli interessi e dai problemi degli americani», ha tagliato corto il senatore dell'Ohio.

