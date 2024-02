Effetto Riva, nuove sepolture a Bonaria 

Difficile immaginare che con la sua morte sarebbe riuscito a cambiare un vecchio regolamento che da oltre mezzo secolo, ben 56 anni, bloccava al cimitero monumentale di Bonaria le nuove tumulazioni (solo i cinerari familiari). Invece, Gigi Riva è riuscito anche in questo. L’amministrazione infatti ha deciso di modificare quel regolamento, con la precisa volontà di rendere omaggio a Rombo di Tuono e, allo stesso tempo, consentire a tutti “i cittadini, anche onorari, benemeriti o illustri che si siano distinti per valore civile o ingegno, nei diversi campi delle scienze, delle arti, della cultura, del lavoro, della scuola, dello sport o che si siano distinti per iniziative di carattere sociale, assistenziale, educativo e filantropico” di essere sepolti in una cappella al cimitero monumentale di Bonaria. L’obiettivo? «Rafforzare nella memoria collettiva le azioni, le virtù e tutto ciò che hanno contraddistinto queste persone», spiega Marina Adamo, assessora agli Affari generali con delega ai servizi cimiteriali.

La decisione

I cagliaritani sono ancora in lutto per la perdita di Gigi Riva e ogni giorno a Bonaria arrivano in tantissimi e lo circondano di sguardi riconoscenti, preghiere e affetto. Fiori, molti fiori, sulla lapide e tanta gente intorno, anche bambini (lo scorso weekend sono arrivate oltre cinquemila persone). Il Comune, con una delibera di Giunta, lo scorso 23 gennaio, il giorno prima del funerale di Rombo di Tuono, aveva autorizzato il seppellimento a Bonaria in una delle cappelle a disposizione dell’amministrazione (la cappella D’Arcais). «Era quello un atto di indirizzo a cui doveva seguire un adeguamento del regolamento che non contemplava la fattispecie di cittadini benemeriti o illustri», spiega l’assessora Adamo. Ora la modifica al regolamento è passata all’unanimità in commissione congiunta Statuto (presidente Matteo Massa) e Affari generali (presidente Giorgio Cugusi) e tra 48 ore arriverà in Consiglio per l’approvazione finale.

Le novità

Spetterà alla Giunta decidere quali persone illustre o benemerite, previo consenso dei familiari, potranno essere sepolte a Bonaria. «La Giunta e non il Consiglio, che pure sarebbe l’organo più adatto in quanto rappresentativo di tutta la città, perché che non ci sarebbero materialmente i tempi per decidere dopo la morte di una persona», spiega Matteo Massa. Negli ultimi anni il Comune è rientrato in possesso di 14 cappelle a Bonaria (per concessioni scadute o strutture abbandonate, nel senso di irreperibilità dei familiari della persona sepolta). Adesso, con il nuovo regolamento, il 25% di quelle che recupererà sarà riservato ai personaggi illustri. «La concessione sarà di 99 anni di altri 50», dice Massa. Perché questo limite? «È difficile pensare che Riva, per esempio, alla scadenza di quel termine sarà sistemato altrove, ma quel limite temporale era un obbligo di legge», aggiunge. Come dire: ci penseranno gli amministratori di Cagliari tra un secolo e mezzo a “riaggiustare” il regolamento.

Futuro

Riva sepolto a Bonaria sarà anche uno stimolo in più per l’amministrazione per trovare le risorse necessarie (si parla di una decina di milioni) per rimettere a nuovo il cimitero monumentale. «Sarà input in più», conclude l’assessora Adamo.

