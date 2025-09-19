Effetto Pnrr, costruzioni in crescita 

La produzione delle costruzioni appare in gran spolvero, merito della messa a terra delle opere legate al Pnrr, ma anche degli effetti del sostegno fiscale alle ristrutturazioni e all’onda lunga del superbonus.

I dati

A luglio l’Istat segnala il settimo incremento consecutivo dell’indice corretto dagli effetti di calendario, segnando il livello più alto dal 2008. Intanto la Ragioneria centrale dello Stato invita tutte le amministrazioni ad uno sprint per la rata finale del Pnrr, caricando tempestivamente sul sistema Regis la documentazione di corredo alla rendicontazione degli obiettivi finali, in modo da poter avviare quanto prima le interlocuzioni con Bruxelles.

Inoltre, le amministrazioni titolari delle misure del Pnrr e i soggetti attuatori, per le parti di rispettiva competenza, «dovranno conservare sul sistema Regis i dati e la documentazione relativa all'attuazione delle misure e degli interventi finanziati dal Piano, compreso il conseguimento dei relativi obiettivi, in modo da poterla esibire alle autorità di controllo dell'Unione europea e nazionali».

L’indice

Per quanto riguarda le costruzioni l'indice destagionalizzato della produzione è in crescita dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del trimestre maggio-luglio aumenta dell'1,3% nel confronto con il trimestre precedente. In termini tendenziali, sia l'indice corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a luglio 2024), sia l'indice grezzo registrano il significativo incremento del 5,2% che ha portato l'indice generale al record del 2008.

«Il ritorno del segno positivo nei dati Istat sull'attività edilizia è confortante, ma crediamo sia determinato più dall'impatto dei lavori pubblici legati al Pnrr che da quello degli interventi sul settore residenziale», afferma il presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa. Per stimolare questi ultimi, «occorre che il Governo rimetta mano al sistema degli incentivi, a partire dalla già preannunciata proroga della detrazione del 50% per i lavori sulle prime case».

La visione

Stessa visione dall’Ance (Associazione nazionale costruttori edili) che apprezzando il volano creato dal Pnrr ricorda però che «il comparto della riqualificazione vive un calo di circa il 20% del giro d'affari legato ai bonus ordinari nel secondo trimestre dell'anno». È favorevole alla proroga del bonus per le ristrutturazioni del 50% sulle prime case e del 36% sulle seconde case con l'ulteriore vantaggio di una rateizzazione in 5 anni e non più in dieci, anche il sindacato di categoria Filc-Cisl.

Per il segretario generale aggiunto della Filca-Cisl nazionale, Ottavio De Luca, i dati diffusi dall'Istat «confermano il buono stato di salute del settore. La crescita però sta rallentando sempre di più, come dimostrano i dati delle Casse edili. Gli effetti del Pnrr non dureranno ancora a lungo, e per questo motivo è opportuno mettere in campo misure strutturali ed efficaci, a partire dal potenziamento della rete infrastrutturale del Paese e dagli incentivi per il rilancio dell'edilizia privata».

