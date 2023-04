Effetto Paulo Sousa: la Salernitana si sente già quasi in salvo 

SALERNITANA 3

SASSUOLO 0

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa; Lovato (26' st Troost-Ekong), Gyomber (43' st Piatek), Pirola (13' st Bronn); Kastanos, Coulibaly, Vilhena (26' st Bohinen), Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (26' st Mazzocchi). In panchina Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Sambia, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia. Allenatore Sousa

Sassuolo (4-3-3) : Consigli; Toljan, Ferrari, Tressoldi, Rogerio (38' st Marchizza); Frattesi (1' st Pinamonti), Lopez (22' st Thortsvedt), Henrique; Bajrami, Defrel (22' st Ceide), Laurienté (27' st Alvarez). In panchina Pegolo, Russo, Harroui, Obiang, Romagna, Zortea, Erlic). Allenatore Dionisi

Arbitro : Camplone di Pescara

Reti : nel pt al 9' Pirola, al 20' Dia, nel st al 21' Coulibaly

SALERNO. È festa granata all'Arechi: la Salernitana supera 3-0 il Sassuolo ed è sempre più vicina alla salvezza. È l'ottavo risultato utile consecutivo (due vittorie e sei pareggi) per Paulo Sousa che si aggiudica la sfida con Dionisi e continua il momento magico sulla panchina dei granata. Nuova frenata, invece, per gli emiliani che non riescono a dare continuità al successo contro la Juventus. Per la sfida contro i neroverdi, lo stadio è gremito da 23mila spettatori e la squadra di Sousa beneficia a pieno del clima d'entusiasmo e, dopo venti minuti, e già avanti di due gol: al 9' Pirola in tuffo, al 20’ Dia al volo. Ochoa neutralizza i rari tentativi neroverdi.

Nella ripresa Dionisi prova a cambiare qualcosa in avanti, sostituendo Frattesi con Pinamonti, ma la storia del match non cambia. La Salernitana controlla senza affanni e trova il tris con un tiro dal limite di Coulibaly che trafigge Consigli.

