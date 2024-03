Effetto Pasqua, prezzi impazziti 

Natale con con i tuoi e Pasqua… pure. Il carovita stravolge le abitudini storiche dei sardi soprattutto durante le festività e spinge sempre più famiglie a scegliere le più confortevoli, ed economiche, mura domestiche per trascorrere la domenica di Risurrezione.

I tempi cambiano, ma l’aumento dei prezzi alla vigilia delle festività sembrano invece rappresentare una costante. Quast’anno più che mai evidente ma non sufficiente ad allontanare le famiglie dalla passione per la buona tavola e il cibo di qualità.

L’impennata dei prezzi tuttavia sconfina dalla sala da pranzo interessando praticamente tutto il paniere: dai carburanti ai biglietti di treni e aerei per gli spostamenti di questi giorni di festa. Aprendo non a caso le porte alle consuete accuse di una stangata “a orologeria” approntata solo per approfittare dei consumi pasquali e dei massicci esodi su strade e autostrade.

Priorità

Il conto per la tavolata di Pasqua lo ha fatto come sempre Coldiretti: «quest’anno per il pranzo in Italia si spenderanno in media 75 euro a famiglia, sostanzialmente in linea con lo scorso anno». Un dato importante, visto che «il 60% dei cittadini trascorrerà il pranzo tra le mura domestiche», spiega l’associazione agricola, «mentre un altro 26% lo passerà da parenti e amici. Ma c’è anche un 9% che ha deciso di andare in un ristorante o in un agriturismo mentre un 3% farà un picnic all’aria aperta e un rimanente 2% sarà altrove.

E se l’impennata delle quotazioni del cacao ha trasformato in pochi giorni le uova di cioccolato in beni di fascia medio alta, meglio non va nel reparto pescheria penalizzato dalla penuria di materia prima finita nelle reti che ha a sua volta condizionato l’aumento dei prezzi. Senza dimenticare l’esborso ulteriore calcolato da Codacons per l’acquisto di olio d’oliva (+46,2%), salumi (+3,8%) e frutta (+11,1%).

Trasporti

Sull’altro fronte caldo, quello dei trasporti , la questione non è meno problematica. I rincari attesi sono infatti puntualmente arrivati e per i sardi il salasso è stato particolarmente pesante. Nell’Isola si registrano i prezzi tra i più alti d’Italia con un litro di benzina in modalità self service venduto in media a 1,909 euro, e un litro di gasolio 1,819. Prezzi che salgono di una ventina di centesimi al litro se ci si fa servire dal benzinaio. Il gpl in modalità servito costa invece 0,819 euro al litro

Nel dettaglio, spiega sempre Codacons, chi decide di concedersi una settimana di mare all’estero in una delle località più gettonate durante la Pasqua deve mettere in conto una spesa per i biglietti aerei non inferiore ai mille euro tra andata e ritorno. Per volare da Roma alle Mauritius, a Cuba o a Santo Domingo il volo costava ieri oltre 1.200 euro a passeggero, poco meno se si va alle Seychelles (1.148 euro) o a Zanzibar (1.080 euro). Attorno ai 1.000 euro anche la spesa per le Maldive e Capo Verde sia da Roma che da Milano. Si dimezza, pur restando sempre a livelli elevati, la spesa per mete più vicine: per Tenerife servono almeno 509 euro partendo da Roma, 476 euro per Sharm el-Sheikh e 395 per Gran Canaria.

