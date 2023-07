Effetto Palla, un record sardo 

Meno di due su 100 tra i circa 20mila contribuenti oristanesi che nel 2022 hanno presentato la dichiarazione dei redditi, hanno scelto di destinare il cinque per mille al finanziamento delle attività sociali svolte dal Comune dove risiede. Rispetto al passato le scelte sono diminuite, da 338 a 317, con conseguente calo dell’incasso passato da 8.659 a 8.592.

L’insuccesso

È andata peggio alla Fondazione Oristano (società in house al cento per cento del Comune), nata per diffondere turismo, cultura, potenziare la giostra carnevalesca eccetera, che ha ricevuto 14 adesioni per un incasso di 1.141 euro, all’incirca come gli anni scorsi. In tredici anni, dal 2009 al 2021, ha raccolto circa 17mila euro, un dato costante: più di mille all’anno.

Il Comune nel suo sito istituzionale ricorda l’appuntamento 2023 pro Fondazione, serve però sottolineare che la donazione può essere devoluta anche al Comune per scopi sociali. «Certo. Siamo intorno ai 9mila euro all’anno, non è una grande cifra ma ci consente di incrementare il budget per fini sociali senza pesare nelle tasche dei contribuenti. Tutte le scelte sono da premiare a iniziare da quelle destinate al volontariato», spiega al sindaco Massimiliano Sanna.

Il primato

Non solo Oristano ma la Sardegna e l’Italia restano attratte da “Effetto Palla”, la cagnetta salvata, accolta e curata dalla clinica veterinaria “Due Mari” di Monica Pais e del marito Paolo Briguglio, prima per scelte del 5 per mille in Sardegna e 174esima tra i 71.498 richiedenti dell’intera Italia. Il simbolo della lotta contro l’abbandono e le cattiverie su tutti gli animali del mondo, incassa 7.349 scelte e 210.269 euro contro i 207.810 del 2021. «La storia nasce nel 2016, quando una organizzazione di volontariato segnala che a Terralba girava in totale abbandono una cagnetta. L’abbiamo presa, curata ed ecco la nostra Palla riprende a vivere. Grazie anche al 5 per mille l’attività di volontariato si è estesa dovunque con grandi risultati», sottolinea Monica Pais.

Sul podio

Dopo “Palla”, al secondo posto provinciale la benemerita Fondazione Nostra Signora del Rimedio, struttura d’eccellenza nella cura e riabilitazione che ha ricevuto 1.369 scelte per un totale di 36.695 euro. A seguire l’associazione “Gigi Ghirotti” che colleziona 395 scelte per 17.457 euro, la onlus “Sindrome Crisponi” con 13.264 euro.

In classifica

Quindi l’Associazione protezione animali di Ghilarza con 11.814 euro, l’associazione “Fidati di me e animalista” di San Nicolò Arcidano 7.618 euro, la cooperativa Co.S.S.A.G.I di Arborea 6.360 euro e al decimo posto l’associazione “Un’Isola nell’Isola” di Mogoro che porta a casa 6.065 euro.

Tra i 71.498 richiedenti l’associazione tra gli “ex Esposti all’amianto”, voluta da Giampaolo Lilliu che nonostante le 62 scelte incassa 1.268 euro. A conferma che le scelte contano ma se i redditi sono bassi gli incassi non possono essere alti.

