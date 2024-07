Effetto Palla sbanca al 5 per mille 

Un tesoretto, alimentato dal 5 per mille, di 400mila euro di cui 300mila incassato da Oristano, può sembrare poca cosa ma non per le associazioni di volontariato, sportive, culturali e assistenza dell’oristanese che sanno quanto sia complicato andare avanti. Il palazzo degli Scolopi porta a casa un gruzzoletto di 7.115 euro “donato” da 285 dei 20 mila contribuenti. Rispetto all’anno precedente l’incasso è diminuito e così il numero delle scelte 2023 che da 317 scalano a 285. «Tutte le preferenze sono da apprezzare, quelle espresse a nostro favore saranno come al solito interamente indirizzate a sostenere le fragilità. Anche il poco aiuta e chi aiuta va ringraziato», commenta il sindaco Massimiliano Sanna. Quel che perde in adesioni e incasso lo acquisisce la Fondazione Oristano; la società in house nata per occuparsi di Sartiglia e di cultura&turismo da 14 scelte sale a 43 e da 1.141 passa a 2.672 euro. La bandierina nella vetta delle preferenze anche nel 2023 viene sventolata da “Effetto Palla”, la randagia accolta e curata dalla clinica veterinaria “Due mari” di Monica Pais e del marito Paolo Briguglio. Con l’icona della lotta contro l’abbandono e e le violenze su tutti gli animali: prima in Sardegna e 182esima posizione nella classifica nazionale degli 81 mila partecipanti. “Effetto Palla” ha registrato 7.367 preferenze (più 18) per un incasso di 202.651 euro, meno 8 mila rispetto all’anno precedente. Da Monica Pais un “grazie per il sostegno”.

Con il primato della cagnetta arriva la conferma al secondo posto della Fondazione Nostra Signora del Rimedio con 1341 scelte e 33.398 euro; segue l’associazione Gigi Ghirotti 401 e 16.560 euro; Sindrome Crisponi colleziona 323 opzioni e un incasso di 10.532 euro. L’associazione del riuso “Domus” ha avuto 82 preferenze per 3.187 euro, l’associazione “Komunque donna” (117 e 3.133 euro), la Casa di risposo Eleonora d’Arborea (65 e 2.459 euro), le “Belle donne” (151 e 2.318 euro). In provincia l’Associazione protezione animali di Ghilarza 385 per 11.092 euro, l’associazione “Fidati di me “di San Nicolò d’Arcidano 206 e 7.064. Casa Gramsci 47 scelte e 3.274 euro. Supera i 5mila euro, grazie alle 172 preferenze, l’associazione “Sindrome x fragilità” che dalla sede di Bidonì raggiunge l’intera Sardegna. Tra i Comuni in testa Bosa con 5.815 euro, Cabras 3.601, Marrubiu 3.150, Terralba 3.138., Ghilarza 1.387

