“Effetto Nadia” ad Alà 

Alà dei Sardi. Un abbraccio alla seconda classificata Marta Forero, l’intervista di rito con il veterano degli speaker di atletica, Walter Brambilla, una telefonata a mamma Jawhara, poi il tuffo tra la gente per autografi e foto ricordo. La stella del Cross di Alà dei Sardi-Memorial Elisa Migliore - non ce ne voglia Berihu Aregawi, come lei argento olimpico dei 10.000 - è solo e soltanto Nadia Battocletti. Sotto il palco che l’Alasport ha allestito sulla collinetta di Sas Seddas, cuore del non semplice tracciato di mille metri che la 24enne trentina aveva appena domato (6 km in meno di 21’) si è radunata subito una piccola folla adorante: Nadia ci si infila volentieri, dopo aver concesso una foto ai giudici di gara (anzi, giudicesse): «Quando si interagisce con persone educate e rispettose si riesce anche a fare gli autografi e le foto», dice gentile.

Un anno dopo

Ad Alà dei Sardi la trentina delle Fiamme Azzurre ha ottenuto la sesta vittoria su sei in una stagione di cross che terminerà con i campionati italiani di Cassino (marzo), non senza correre nel frattempo anche indoor (13 febbraio in Francia). «L’anno scorso sono voluta venire lo stesso anche se purtroppo mi sono infortunata e non sono riuscita a correre. Ci sono riuscita quest’anno e devo dire che mi sono goduta la bella giornata e finalmente ho visto un bel cielo azzurro, perché da noi è solo neve e freddo. Qui anche una bella temperatura, vento a parte, perciò sono stata felice». Anche a tavola: «L’anno scorso mi hanno riempito di cibo: ci tornerò per mangiare».

Felice con papà

Nadia la gara l’ha dominata, senza sottovalutarla: «Non penso mai di fare una passeggiata, ogni gara è un impegno importante. Il percorso era bello e mi sono goduta il tifo». Prima di metà gara, sulla salita, è scattata come una ciclista: «C’era papà lì vicino, mi ha detto “Vai” e sono stata agli ordini», ride lei che ha una falcata talmente rotonda e con appoggi talmente ben distribuiti da ricordare una bicicletta: «Penso che siano gli anni e anni di esperienza», dice prima di spendere due parole per il proprio allenatore, che è anche sua papà, Giuliano, ex ottimo mezzofondista azzurro. Una scelta che non sempre risulta felice: «Ma nel mio rapporto con lui non ci sono rischi, perciò ha soltanto pregi e nessun difetto. Siamo molto affini come persone».

Dopo le olimpiadi

Nadia è uno dei volti puliti dell’atletica azzurra e l’argento di Parigi l’ha proiettata in vetrina, cambiandole un po’ la vita: «Sicuramente è molto più difficile spostarsi, ma non è un problema. Sono molto felice perché sento dire che c’è un “effetto Nadia” nelle società di atletica e quindi mi fa piacere se anche grazie a me i bambini praticano sport». Si sente leader? «Non penso di avere questa responsabilità, ma sono felice di essere portavoce di un movimento che ha molti valori e di spingere le persone a praticare lo sport». La fatica è un deterrente per i più giovani: «Non si può basare la propria vita sul fatto di fare più o meno fatica. La vita è così e bisogna sforzarsi sempre al 100% per certo, magari anche per studiare, ma non si può restare fermi soltanto sul concetto di fatica». Intanto si avvicina la laurea in Ingegneria Edile: «Oggi il mio lavoro è l’atletica, faccio parte delle Fiamme Azzurre e ne vado davvero molto fiera ma nel frattempo sto anche studiando: sono le mie due passioni».

