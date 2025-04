«Effetto mitigato per le nostre aziende» 

Le imprese italiane risentiranno certamente dei dazi annunciati da Donald Trump, ma riusciranno a mitigare i danni grazie ad alcune loro caratteristiche: esportano prodotti di fascia alta i cui acquirenti non si lasciano scoraggiare dai rincari ed hanno buoni profitti che riescono ad assorbire meglio il colpo. Nel suo ultimo bollettino economico la Banca d’Italia prova a riaccendere la fiducia in un clima di profonda incertezza, con dazi prima annunciati e poi sospesi ma sempre pronti a stravolgere gli equilibri del commercio internazionale. L’export dell’Italia negli Usa, stima l’istituto centrale, in modo diretto e indiretto vale l'8,1% del valore aggiunto della manifattura italiana e circa l’1,2% del Pil.

I dati

Una cifra importante che però non deve spaventare, perché «nonostante la significativa esposizione del nostro sistema produttivo al mercato statunitense, alcuni aspetti strutturali possono attenuare nel breve periodo l’impatto diretto dei dazi», scrive la Banca d’Italia. I fattori mitiganti, per le imprese italiane, sono diversi. «Anche se gli Stati Uniti costituiscono un mercato diretto di destinazione per quasi un terzo delle aziende esportatrici italiane, poco più della metà delle vendite è realizzata da imprese di grande dimensione, caratterizzate da una più alta diversificazione produttiva».

Inoltre, l’impatto dei dazi dipenderà principalmente da due fattori: in che misura consumatori e imprese statunitensi sostituiranno beni finali e intermedi italiani con prodotti domestici, e quanto le imprese italiane riusciranno ad assorbire gli aumenti dei prezzi riducendo i profitti. Bankitalia spiega che, sul primo fronte, visto che i dazi colpiranno quasi tutti sarà molto difficile per gli Usa sostituire i prodotti italiani.

Le mosse

Anche sul secondo fronte ci sono buone notizie, almeno per le imprese più grandi che meglio riuscirebbero ad incassare il colpo. Secondo le simulazioni della Banca, i dazi annunciati da Trump farebbero flettere le vendite e calare il fatturato di circa un punto percentuale. Ma per tre quarti delle imprese «il margine operativo lordo, valutato in rapporto ai ricavi, si ridurrebbe al massimo di mezzo punto percentuale».

Il numero di aziende che passerebbe da margini positivi a negativi sarebbe «esiguo», e la quota di esportatori con perdite elevate aumenterebbe di 4 punti percentuali. A soffrire di più sarebbero insomma «prevalentemente» le imprese «di piccola dimensione», oppure quelle «con una maggiore dipendenza dal mercato statunitense e con margini di profitto più ridotti».

