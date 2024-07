Effetto maestrale: da stasera si respira, tempo più instabile 

La gara ieri l’ha vinta Ballao, anche se ne avrebbe fatto volentieri a meno, con 39 gradi di temperatura massima. Appena due in meno Cagliari e a Ottana, nientemeno che 34 a Nuoro (uno in meno sul Bruncu Spina), 33 a Sassari. La Sardegna scotta, malgrado il maestrale piuttosto debole che ancora non è riuscito a raffreddarla, anzi ci sta sbattendo in faccia la massa d’aria rovente che da tempo tiene in ostaggio l’Isola, tanto che per oggi la Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse fino alle 20. Previsti fino a 42 gradi nell’interno.

«È l’ennesima ondata di calore provocata da un promontorio nordafricano», spiega il meteorologo Alessandro Gallo, ex Aeronautica militare e ora di Meteonetwork. Il “promontorio” è un allungamento dell’anticiclone subtropicale africano.

E ora, che succede? Gallo guarda i modelli matematici, che indicano una “goccia fredda” atlantica in avvicinamento dalla Francia: «Si avvicina all’Italia nordoccidentale, porterà temporale e grandine». E qui da noi? «La pressione al suolo è in leggera diminuzione» e per oggi preannuncia «nuvolosità con possibilità di piovaschi localmente anche temporaleschi sul versante ovest della Sardegna, in tarda nottata e nella prima parte di domani».

Ci interessano soprattutto i venti, per quanto riguarda le temperature. Il meteorologo Gallo li prevede, «dalla tarda serata di oggi, da maestrale moderati con raffiche, quindi le temperature subiranno un calo significativo: massime fra i 28 e i 34 gradi, giù anche le minime». Una breve vacanza dall’afa, perché «nella seconda parte della settimana le temperature aumenteranno». Di nuovo sulla graticola.

